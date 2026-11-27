Столичната община е готова за очакваното застудяване и снеговалеж. На разположение са 339 специализирани машини, от които 170 снегорина, както и малогабаритна техника за почистване на тесни улици, тротоари, велоалеи и пешеходни пътеки. Налични са близо 24 хил. тона смеси за зимните обработки и 5 хил. тона пясък за природен парк „Витоша".

Това заяви кметът на София Васил Терзиев. Според прогнозата за времето дъждът от днес ще премине в сняг в събота.

"Правим необходимата подготовка, за да няма изненади. Осигурени са материалите, всички са в готовност и е създадена организация. Процесът е обезпечен и работата на екипите е координирана", каза столичният кмет.

В различните части на града са определени близо 50 точки за бърза реакция. Метеорологичната обстановка се следи постоянно, а съгласно договорите снегопочистващата техника трябва да бъде разположена на определените места поне 2 часа преди прогнозирания час за начало на снеговалежа, за да може да започне работа своевременно, съобщават от пресцентъра на Столичната община.

Със започването на снеговалежа започват и обработките против заледяване. Първо се обработват основните пътни артерии, маршрутите на градския транспорт и общинските пътища. Следват улиците, на които има болници, училища и детски градини, а след това кварталните улици, тротоарите и останалите възложени участъци.

Контролът върху работата на изпълнителите се осъществява в реално време. Машините са оборудвани с GPS устройства и датчици на греблата и разпръсквачите, които позволяват да се проследяват местоположението им и извършваните обработки. Столичният инспекторат следи изпълнението на възложените дейности. В новите договори санкциите за неизпълнение са увеличени. За непочистена спирка санкцията вече е 1500 евро, вместо досегашните 1000. Контролът ще продължи през цялата зима, а при неизпълнение на договорните задължения на фирмите ще бъдат налагани предвидените глоби.

От 1 декември до 31 март ще се прилага зимна организация на движението в Природен парк „Витоша", която дава приоритет на достъпа с градски транспорт и съобразява автомобилния трафик с наличния капацитет за паркиране.

В почивни, неработни и празнични дни между 11:00 и 16:00 ч. движението по пътищата от кв. „Бояна" до м. Офелиите и от кв. „Драгалевци" до хижа „Алеко" ще се управлява от Общинска полиция. Когато има свободни места за паркиране и преминаването на автобусите е осигурено, достъпът остава отворен. При запълване на капацитета за паркиране се въвежда временно ограничение, за да се избегнат задръстванията и блокирането на пътя.

Според актуалната прогноза тази вечер в София не се очаква снеговалеж. Метеорологичната обстановка обаче остава динамична и се следи постоянно, за да може общината да реагира своевременно при промяна на условията.

„Призовавам шофьорите да карат внимателно и със скорост, съобразена с пътните и метеорологичните условия", каза още кметът Терзиев. Целта е да се осигури безопасно придвижване, проходими основни пътни артерии и нормално движение на градския транспорт.