Първа заплата, първи договор – и десетки въпроси, на които никой не отговаря в училище. Колко ще взема, ако се разболея? Какво става, ако фирмата фалира? Струва ли си да работя без договор?

От днес Националният осигурителен институт (НОИ) отговаря там, където младите търсят отговорите – в телефона. Кампанията „Влез в играта! Осигури бъдещето си!" стартира с кратки видеа, нови профили в YouTube, Facebook, TikTok и Instagram и постоянна онлайн страница за всеки, който започва първа работа. Тя е насочена към ученици, студенти и млади хора до 30 години, които за първи път стъпват на пазара на труда. Посланието е едно: „Как системата работи за теб".

Без административен език и без дълги указания. Всяко видео е кратко и тръгва от реална ситуация: болест, бебе, изгубена работа, злополука на работното място. Кампанията разбива и популярни митове – например че работата без договор е по-изгодна, защото „взимаш повече на ръка". Първите видеа вече са онлайн.

Кампанията тръгва от въпросите, които младите задават най-често:

Колко ще получа, ако се разболея? Какво става, ако пострадам на работа? На какво мога да разчитам, когато стана родител? Какво правя, ако остана без работа? Какво губя, ако работя без договор? Как да проверя дали работодателят ме осигурява?

А отговорите ще стигат до младите през всички наши канали. А за тези, които искат всичко на едно място, ги събрахме и в наръчник „Влез в играта! Осигури бъдещето си!".

Навигатор „Първа работа" – страница, която остава. На интернет сайта на НОИ стартира нова постоянна страница Навигатор "Първа работа" - НОИ . Тя няма да изчезне с края на кампанията. Всеки, който започва работа, ще намира там на едно място важното за правата си, написано ясно и кратко.

„Младите хора не четат указания – те гледат, питат и споделят. Затова не чакаме те да дойдат на гишето, а отиваме там, където са те. Искаме всеки, който подписва първия си договор, да знае, че системата работи за него – и какво рискува, ако остане извън нея", каза Весела Караиванова-Начева, управител на НОИ.