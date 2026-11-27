Мрежите си спомниха скъпия таратор на морето през лятото

Мекицата за 10 евро на коледния базар в София стана гореща тема във фейсбук. Освен възмущение от цената някои предлагаха в пъти по-евтини домашни рецепти от кулинарните си тефтери, а трети оправдаваха търговците с високи наеми и цени на подобни изделия в чужбина.

10 евро за мекица на коледния базар в София?,възкликва Borislav Borisov. Десет евро за пържено тесто! Че и още - чурос за 10 евро, бургер за 14 евро! Всичко това от дървени бараки на открито, където ядеш прав и се бориш с вятъра да не ти отнесе салфетките. Когато видите мекица за 10 евро, защо изобщо я купувате?

Alex AB преживява: Потресена съм! Вчера бяхме на коледния базар пред НДК с детето и то, като се затръшка: мекици, та мекици! Как да му обясниш, че е грехота да хвърли човек 10 евро (близо 20 лева, аз още така си ги обръщам) за една проста мекица?! Клекнах, та му купих. Като се върнахме вкъщи, му опържих цяла купчина. Дъвче и нарежда с пълна уста: “Мамооо, твоите мекици са върхът, да ходиш на базара да ги продаваш!”.

Aleksandar Tomchev споделя: Не съм социално слаб, но не мога да си позволя да дам за 5 мекици 50 евро. Нищо за пиене! Казват, че било фрашкано с народ. Ако ми позволите да перифразирам Мечо Пух: “Щом НЯКОЙ дава 10 евро за мекица, значи има НЯКОЙ, който има 10 евро за мекица!”.

Мекица с лук и кашкавал (ужас) в София на коледен базар за 10 евро?! В Пловдив е същата идиотщина. В Берлин е 5 евро!, възмущава се Детелин Кънчев. Всяка седмица правя за закуска по двадесетина. Който по колкото иска да яде. Малеееее,колко пари съм спестила!, хвали се Минка Ангелова. Това с цената на мекиците по коледните базари ми е като това с таратора лятото по морето, сравнява Raina Fakircheva.

Ivo Ganev пък не е съгласен с протеста за цената: Някои хора не са разбрали за въпросната “мекица” лангош. Ял съм я в Германия. Да сравняваш лангош на немски базар с българска мекица, е като да сравняваш хамбургер с филия с лютеница. Едното е 300 грама вечеря с кашкавал и сметана, другото е 100 грама тесто за закуска. Едното е 300-грамова порция улична храна на коледен базар в държава с 3 пъти по-високи заплати и наеми на щандове, а другото е 100 г закуска от кварталната баничарница.

