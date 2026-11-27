Сцените от Марсилия не могат да бъдат само с декларациии за възмущение и съжаление. Това написа бившият главен секретар на МВР Георги Кандев по повод бруталните кадри от стадинон "Велодром", на който местните ултраси пребиха десетки фенове на "Левски". Самият Кандев е експерт по футболно хулиганство и има богат опит с ексцесиите. Той е известен като фен на ЦСКА. Ето какво казва Кандев за случая:

"Събитията на стадион „Велодром" по време на срещата между Олимпик Марсилия и „Левски" на 26 ноември не могат да бъдат подминати с обичайните декларации на възмущение и съжаление.

По данни, разпространени след инцидента, 11 български привърженици са пострадали, петима са били откарани в болница, а шестима са получили медицинска помощ на място.

Привърженици на домакините нахлуха в сектора на гостуващите привърженици и последва масов побой.

Особено тревожен е фактът, че бяха нападнати и български привърженице с билети категория 1, включително представители на официалната делегация и семейства на футболистите – обстоятелство, което е официално установено и документирано.

Това вече не е само въпрос на контрол върху гостуващата агитка. Това е въпрос за сигурността на всички зрители на стадиона!

При известния рисков профил на срещите на Олимпик Марсилия, особено предвид документираните през годините прояви на насилие от страна на рисковите им привърженици, професионалната оценка и управление на риска, координацията с местните власти и осигуряването на компетентно отговорно лице по безопасността и сигурността не са формалност, а задължение на френските домакини съгласно изискванията на UEFA и принципите на Конвенцията на Съвета на Европа от Сен Дени.

В тази връзка възникват съществени въпроси:

Извършена ли е оценка на риска е била извършена преди срещата? Какви мерки са били предприети за разделяне и контрол на привържениците? Били ли са достатъчни числеността и разположението на стюардите и полицейските сили? Каква е била реакцията при започването на насилието?

На всички тези въпроси отговорът е отрицателен!

Сигурен съм, че българските полицейски служители от Националния център по сигурността на спортни мероприятия са подали своевременна информация до своите френски колеги за рисковете преди, по време и след провеждането на срещата и са настоявали за вземане на адекватни мерки за осигуряване на сигурността е безопасността на всички български привърженици.

Няма публично достъпна информация дали делегатът на UEFA е сигнализирал за установени нередности в организацията на сигурността или е изискал допълнителни мерки от местните власти. Няма и потвърдена информация дали на срещата е присъствал отделен служител на UEFA по безопасността и сигурността (Safety and Security Officer), както и какви констатации са направени от него. Това също трябва да бъде изяснено.

Правилата на UEFA предвиждат и най-тежки дисциплинарни санкции – включително дисквалификация от текущо състезание и изключване от бъдещи европейски клубни турнири. Затова приканвам ръководството на ПФК „Левски" да използва всички предвидени механизми и да настоява за пълно дисциплинарно разследване на отговорността на Олимпик Марсилия, включително за разглеждане на възможността за налагане на най-тежката санкция – изключване на клуба от европейските клубни турнири.

Институциите, които не са изпълнили задълженията си, дължат отговори и предприемането на конкретни действия!