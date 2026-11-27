Не 20 квартала, а 2% от гражданите в столицата нямат парно и топла вода. Този проблем не е от днес. Беше въпрос на време кога ще избухне. Миналата година имаше 118 аварии, тази година са 500, а догодина ще са 1000. Това каза по Би Ти Ви кметът на София Васил Терзиев.

20 000 жители на столицата нямат топла вода и парно. По думите на кмета проблемите не са започнали по време на неговия мандат.

"От две години работя по това да се премине към дългосрочно решение - да се направи анализ на дружеството, да се промени регулацията, да се намери решение на дълга, това дружество да се оздрави. Тази мрежа е най-проблемна на ТЕЦ- Изток, защото не е подменяна от 50-60 години. Трябва да има разбиране от всички - да имаме честен разговор с гражданите", каза още Терзиев.

По думите му решенията, които касаят "Топлофикация", са в ръцете на Столичния общински съвет. " Това, което е в моите възможности, съм направил - да говоря в дълбочината на проблема. В момента е най-големият проблем е, че няма достатъчно високо налягане за високите части. Няма значение, че е зима, няма какво да чакаме, трябва да се ремонтират десетки километри мрежа", обясни още Терзиев.

"Искаме 140 млн. евро, които се дължат от фонда на електросигурност. Те да бъдат за плащания към "Булгаргаз". Поне 100 млн. да отидат там, за да се разплатим", добави той.