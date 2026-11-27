Проблемите на „Топлофикация“ засягат около 2% от нейните абонати, на ниво град нещата са добре, каза кметът на София Васил Терзиев пред журналисти. Районите не са малко, а засегнатите са на места. Тази седмица се очаква температурите да паднат и всички търсим решения – краткосрочни и дългосрочни, заяви столичният кмет.

Проблемите не започнаха по време на този мандат, посочи Терзиев. Доскоро се ремонтираха по около шест километра мрежа на година при 1200 – 1300 километра за целия град. По негови думи това е крайно недостатъчно. Около 95% от мрежата на ТЕЦ „Изток“ не е пипана от времето, когато е положена преди около 50 години, допълни той, цитиран от БТА.

Миналата година по това време сме имали 118 аварии, а сега има над 500. Догодина сигурно ще имаме 1000, отбеляза столичният кмет. Затова е толкова наложително да се ускори това, което стана последните години – да се ремонтират десетки километри мрежа. Съзнаваме, че това е изключително голямо неудобство, но няма как софиянци да имат качествена услуга, без да бъдат направени тези отлагани с десетилетия инвестиции, добави Терзиев.

Трябва да се фокусираме върху този отоплителен сезон, докато работим по дългосрочните решения, които са свързани с нова форма на управление, намиране на оператори, инвеститори, възможни концесии, посочи кметът на София. По негови думи има максимална мобилизация, за да може да се отстранят проблемите. Скоро, в рамките на следващите две седмици приключват всички планови ремонти. Оттам нататък фокусът е изцяло върху авариите, които има, подчерта той.

Много е трудно да се ангажираме със срокове, обясни Терзиев. Всяка една тръба, която оправиш на няколко километра, има шанс да избие на друго място. Тази година налягането в системата е голям проблем и това е причината да не може да се осигури нужният напор, за да стигне до високите части на „Младост“ и „Студентски град“, добави той.

Ролята на държавата е много важна, за да има разбиране, че част от средствата, които се дължат на „Топлофикация“, трябва да бъдат предоставени, за да могат да отидат като плащания към „Булгаргаз“, посочи Терзиев. А „Топлофикация“ със собствени сили да може да се фокусира върху нужните инвестиции в тези 70 - 80 км мрежа, които са от критична важност да бъдат поправени в района.

По отношение на финансовите задължения на „Топлофикация“ Терзиев каза, че единственото, което може да се направи, е разговор с държавата като част от този анализ, който се прави от Световната банка. „Много хора не разбират, че това не е анализ, който просто да представи какво е техническото и финансово-икономическото състояние. Той включва и разговори с държавата за това как да се преструктурира този дълг, защото една много голяма част от него е от лихви. Тези лихви се натрупват много бързо, когато ти имаш 16% лихва за забавяне“, посочи столичният кмет.

Другият важен разговор е с Комисията за енергийно и водно регулиране, за да се премисли каква трябва да бъде регулаторната рамка, в която един бъдещ оператор да работи, за да има нужната предвидимост за десетки години напред, за да могат да бъдат направени тези инвестиции, обясни Терзиев. По негови думи друг проблем възниква с покачването на цената на газа. Цената на услугата обаче не се качва и това няма как да издържи, винаги избива някъде, заяви столичният кмет.