Известният фен на "Левски" Светослав Димитров разказа за ужаса с българите, преживян на стадион "Велодром" в Марсилия.

„Беше буквално като на война. За нас беше важно да се приберем живи и здрави", казва Светльо пред БНТ.

Димитров е известен като доброволецът, който оцеля по чудо при големия летен пожар в Сакар планина преди две години. Светльо получи множество изгаряния, а от "Левски" помогнаха за възстановяването му.

"Опитвахме се да приберем нашите хора в сектора, за да ги спасим, а полицията започна да атакува нас и да обгазява българските привърженици - разказва Светльо пред БНТ. -

По думите му около две минути преди началото на срещата маскирани мъже в черно започнали да напускат сектора на ултрасите на домакините, а малко след това избухнало меле в централната трибуна. Нападнатите български фенове от делегацията се опитали да се спасят, като потърсили убежище в сектора на останалите привърженици на „Левски".

Последвали хвърляне на факли, бомбички и сълзотворен газ, докато маскирани нападатели продължавали да нападат. Димитров разказа и за бездействието на стюардите, за пострадали българи, останали окървавени и без медицинска помощ до края на мача, както и за страха при прибирането от стадиона и липсата на полицейско присъствие по улиците на Марсилия.

"Всичко беше наред. Секторът се напълни доста повече от очакваното. Имаше настроение, пеехме песни. В един момент, може би две минути преди началото на мача, се видя как от техните ултрас фракции започнаха да бягат маскирани хора в черно към техните изходи - разказва Димитров. - Веднага си казахме помежду си, че нещо се случва и че това, което става, няма да завърши добре. Може би една минута след като видяхме тези хора да тръгват и да бягат към изходите, имаше меле на централната трибуна. Много хора тръгнаха да бягат към нашата клетка.

Веднага разбрахме, че са наши фенове от делегацията. Нашите хора от делегацията бягаха към нас. Ние не можехме да излезем оттам. Много хора се опитаха да изтеглят наши хора през оградата. Но ултрасите на „Марсилия" не спираха да гонят делегацията. Точно при оградата стана най-голямото съприкосновение. Започнаха да хвърлят факли към нашия сектор, бомби.

Опитаха се да изкарат няколко човека от нашия сектор, които се опитваха да помогнат на нашите фенове. Положението ескалира до момент, в който полицията влезе и, малко несериозно ще прозвучи, но започна да атакува нас. Започна да обгазява нашите привърженици, докато другите хора продължаваха да налагат и да бият делегацията отвън, пред клетката.

Полицаите ни пръскаха със сълзотворен газ. Опитаха се да ни изгонят от оградата. Но ние бяхме на оградата не да се бием или да търсим конфронтация. Просто искахме да започнем да вкарваме хората – българите, които бягаха към нас, за да ги спасим.

Маскираните налагаха всеки, когото хванат, без значение дали е българин или французин. Аз не мога да си обясня как хора, стюарди, стоят и гледат отстрани как пребиват и се гаврят с хора. Не мога да си го обясня и до момента.

Може би 10 минути имаше меле при оградата. По време на това меле постоянно хвърчаха факли, димки, бомби към нашия сектор. Може би след 10-ата – 15-ата минута влезе полиция и в техния сектор и ги изтегли.

Аз изгледах мача до края, но мачът беше свършил за нас. Нямаше значение как ще завърши. За нас беше важно да се приберем живи и здрави. Може би час, час и нещо ни държаха на стадиона, за да могат да изтеглят техните фенове. По същия ред, по който дойдохме, се върнахме и излязохме от стадиона. Влязохме в метрото. На сборния пункт имаше полиция, но нещо, което не мога да си обясня, е, че нямаше патрулиращи полицаи по улиците.

Ние се върнахме на групи левскари, но постоянно около нас минаваха мотори с по двама души, които ни гледаха. Хора с качулки около нас, в съседните улички, постоянно ни наблюдаваха. Донякъде изпаднахме в паника.

От стадиона до метрото ни охраняваха, имаше полиция, но на най-важното място, за което те знаят, че е най-рисково, там не бяха подсигурили достатъчно охрана, лично според мен.

Ние максимално бързо се прибрахме в хотела с цел да се предпазим.

В момента Светльо чака полет за Будапеща, след което прекачване за София .

"Консулството се свърза с нас, попитаха ни дали сме добре. Може би понеже нямаше налични индикации за конфликт, не предприеха по-сериозни действия за нашата охрана. Но всичко завърши благополучно", казва Димитров.