Районната прокуратура в Плевен води разследване по сигнал за физическо насилие над непълнолетни деца. Те били настанени във възпитателното училище в село Подем, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

Досъдебното производство е образувано днес, за престъпление по чл. 187, ал. 1 от НК. Причината е, че във възпитателното училище "Христо Ботев" е било изтезавано дете, намиращо се под чужди грижи.

Делото е образувано в хипотезата на неотложност с първо действие по разследването - разпит на свидетел. В хода на разследването са извършени оглед на местопроизшествие, изземане на предмети, имащи отношение към воденото разследване, освидетелствани са 2 непълнолетни лица, назначени са медицински експертизи.

Пострадалите лица са настанени в посоченото възпитателно училище с решение на съответния съд, като възпитателната мярка е по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. По случая ще бъдат ангажирани всички компетентни институции, съобщават от прокуратурата.

Разследването по делото продължава и се провежда от разследващ полицай при РУ Долна Митрополия, под наблюдението на Районна прокуратура-Плевен, като се полагат всички усилия за установяване на реалната фактическа обстановка и на отговорните за деянието лица.