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СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

23 – 27 ноември 2026 г.

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

продължават строителните дейности по цялостно обновяване и благоустройство на парковата зона между бл. „5" и бл. „6" в кв. „Дружба" 3, извършени бяха дейности по изграждане на новите алеи;

извършени бяха ремонти на опасни разрушения по пътните настилки на места по пл. „Хан Кубрат", ул. „Атанас Буров", ул. „Олимпи Панов", ул. „Христо Г. Данов", ул. „Чипровци" и ул. „Студентска";

стартира поетапно полагане на настилка от сулфатоустойчив бетон на секторите за настаняване на кучета в Общинския приют за безстопанствени животни, при които липсва такава, както и монтиране на нови оградни системи;

извършено бе запълване на фуги в пътни настилки с битумна паста и специализирана техника по различни улици в града;

боядисани бяха корозирали метални предпазни парапети по бул. „Придунавски";

положена бе хоризонталната пътна маркировка по общински път от разклона на републикански път II – 21 до с. Сандрово, общински път с. Николово – с. Просена, бул. „Генерал Скобелев", ул. „Николай Здравков", ул. „Николаевска", ул. „Панайот Хитов", както и на места с различен режим на паркиране на автомобили на паркинга пред бл. „Фридрих Енгелс" А, „Фридрих Енгелс" Б и „Фридрих Енгелс" Г;

приключиха дейностите по неотложен авариен ремонт на разрушения на пътна настилка на места по протежение на бул. „България";

ремонтирани бяха ревизионни шахти по пл. „Княз Ал. Батенберг";

извършена бе подмяна на амортизирани осветителни тела с нови LED осветители по уличната мрежа на Басарбово, Бъзън и Николово;

извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по републикански път I – 5, ул. „Воден", ул. „Климент Охридски", ул. „Независимост", ул. „Николаевска" /включително възстановяване на подземна захранваща мрежа/, ул. „Николай Здравков", ул. „Обълченска" /включително и възстановяване на захранваща мрежа/, ул. „Плиска", ул. „Акад. М. Арнаудов", както и по уличните мрежи на Мартен, Басарбово и Червена вода;

извършени бяха ремонтно-възстановителни дейности на външното осветление на пл. „Свобода", в двора на ДГ „Здравец", в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „Елена" и бл. „Николаев";

монтирани бяха 3 нови и възстановени 7 увредени знака за вертикална пътна сигнализация за организация на движението и паркирането на различни места в града;

изработени бяха 46 нови светлоотразителни пътни знака и указателни табели;

извършени бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовището на бул. „Трети Март" с ул. „Росица";

извършена бе проверка от РИОСВ - Русе на изпълнението на условията на комплексното разрешително на Регионално депо, като не бяха установени несъответствия;

в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 7 кучета и бяха върнати по места 4 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

подадено бе проектно предложение към Министерството на културата по Националния културен календар за 2027 г.;

проведена бе театрална акция от ученици за ученици по проекта, финансиран от Министерството на културата по Националния културен календар за 2026 г.;

продължава подготовката на новия сайт на МФ „Мартенски музикални дни";

продължава приемът на отчети по Програма „Култура", подготвена бе заповед за комисията, разглеждаща отчетните документи;

продължава подготовката на Коледното надиграване и Новогодишния концерт;

оказано бе съдействие за реализацията на програмата на „Русе  Коледната звезда на Дунав";

обобщена бе информацията на културната програма на Община Русе за месец декември;

започна подготовката на Богоявленския водосвет, който ще се състои на 6 януари;

взето бе участие в работата на комисията за подбор на кандидат за заемане на длъжността „директор" на ЦПЛР – Общежитие за средношколци, разглеждане на документи, оценяване на кандидатите и обсъждане на резултатите от процедурата;

проведено бе заседание на комисията за наградата „Студент на годината", оценени бяха постъпилите кандидатури и бяха обобщени резултатите;

взето бе участие в заседание на комисията по проект „Заедно за всяко дете", свързано с изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

предоставен бе доклад за предприетите действия по прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите, включително предприетите мерки за обхващане и задържане на децата и учениците в образователната система;

стартирани бяха процедури за налагане на административни наказания на родители, които не осигуряват присъствието на децата си в детските градини, включително установяване на нарушенията и подготовка на необходимата документация за предприемане на последващи административно наказателни действия.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

обработени бяха 3 заявления на кандидати-потребители по процедура

„Иновативни здравно-социални услуги" и бяха извършени 5 проверки на потребители;

проведени бяха конкурси за възлагане предоставянето на социалните

услуги „Център за обществена подкрепа", „Център за работа с деца на улицата" и „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания";

взето бе участие в откриването на първия в града Контактен център, създаден от Сдружение „Еквилибриум". Центърът е предназначен за осъществяване на срещи между деца и родители, чиито отношения са затруднени вследствие на раздяла, развод или семеен конфликт;

заместник-кметът Димитър Недев участва в събитие, организирано от Сдружение „Център Динамика", „Зонта Интернешънъл" – Русе и „Сороптимист Интернешънъл" – Русе, с което беше дадено началото на кампанията „Право на живот без насилие! Край на безнаказаността!";

консултирани бяха 12 човека за социалната услуга „Асистентска подкрепа", подадени бяха 7 нови заявления за кандидатстване, извършени бяха 15 домашни посещения, с цел проследяване качеството на грижа, и бяха проведени телефонни разговора със социални асистенти за месечното разписване на графици и отчети;

изготвени бяха 169 графика и 259 отчета с положения труд на социалните асистента, предоставящи социална услуга на потребителите в Русе и във всички населени места на общината;

обработени бяха 74 заявления за ползване на лична помощ и за кандидат асистенти и 22 заявления за ползване на заместник;

изготвени бяха 74 трудови договора и 74 тристранни споразумения с лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

изготвени бяха графиците и отчетите с положения труд на 1699 лични асистенти, предоставящи лична помощ на ползватели в Русе и във всички населени места на общината;

проведени бяха 43 телефонни разговора с лични асистенти по въпроси, касаещи издаване на удостоверения и кандидатстване за различни социални придобивки и получаване на запори;

консултирани бяха 35 лица по въпроси, касаещи социални услуги и други социални придобивки;

по програма „Да опазим очите на децата" бяха проведени прегледи на деца от детски градини;

консултирани бяха 8 семейства и бяха приети 4 заявления от родители на новородени деца по реда на правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

едно приемно семейство бе финансово подкрепено по правилника за подпомагане на приемни семейства за почивка с приемно дете;

екипът на Превантивно-информационния център проведе по Национална програма „Кодово име Живот" от 5. до 7. клас две сесии с ученици от шести клас на ОУ „Тома Кърджиев" и ОУ „Отец Паисий" с близо 40 ученици;

проведена бе сесия съвместно с доброволци на Превантивно-информационния център с учениците от 8. до 12. клас от ПГПТ „Атанас Ц. Буров" на тема „Превенция на психоактивни вещества" с близо 40 ученици;

по Националната програма „От връстници за връстници" от 8. до 11. клас бяха проведени две сесии с ученици от осми и девети клас на НУИ „Проф. В. Стоянов";

по програмата „Спорт за свободен живот" бяха проведени три тренировки с деца с увреждания в СК „Захариев файт тийм";

здравните медиатори извършиха патронаж и консултираха 41 лица за безплатната противогрипна ваксина за деца и за възрастни. Извършени бяха консултации за безплатни медицински прегледи на здравно неосигурени жени за диагностика на онкологични заболявания и за безплатни скрининг – тестове за диагностициране на сънна апнея;

на 8 лица бе оказано съдействие за достъпа им до болнични заведения и за провеждане на медицински прегледи;

екипът за ранно детско развитие посети по график Детски ясли 6, 15 и 16. В Детска ясла 6 бяха проследени двигателното и говорното развитие на децата, как си взаимодействат и как използват речта в естествени комуникативни ситуации. С екипа бяха обсъдени конкретни случаи и бяха дадени насоки за стимулиране на говорното развитие на деца с общо недоразвитие на речта. Предоставена бе и обратна връзка на екипа относно социалната динамика на взаимодействие на децата в групите. В Детски ясли 15 и 16 бях проведени занимания за стимулиране на сензорната система, в които са включени и специалистите от яслите. В Детска ясла 5 и 6 бяха проведени тематични екипни срещи със специалистите от яслите. Проведена бе консултация с родител на дете от Детска ясла 15;

изготвени бяха 26 карти за хора с трайни увреждания;

обработени бяха 15 разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2027 г., като до момента са издадени 123 разрешения.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

продължава изграждането на плътна ограда в Гробищен парк „Чародейка", извършена бе подготовка за изкопните работи, положена бе временна ограда;

продължава съгласуването с компетентните институции на основния ремонт на общинска пътна мрежа, обхващащ общински път RSE 1051 - от Долно Абланово до Ново село, без територията на населените места;

продължава съгласуването с компетентните институции на реконструкцията на ул. „Видин", която включва и улично-алейна растителност;

продължават ремонтът и реконструкцията на правоъгълния фонтан пред сградата на Община Русе, включително инсталациите му, положени бяха новите тръбопроводи по инсталациите в котлована на фонтана, положени бяха новите канални тръби и обратни насипи по трасето, извършено бе замерване на положените количества тръбопроводи, фасонни части;

продължава енергийното обновяване на бл. "Космос", бл. „Марек" и бл. "Изгрев";

продължава изграждането на дневен център за стари хора в кв. „Родина";

продължава изграждането на два нови корпуса в Дома за пълнолетни лица с деменция „Приста";

извършени бяха дейности по изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект за залата за танци и съблекални към нея в Мартен;

продължава текущият ремонт на подземната част на пешеходния подлез по бул. „Хр. Ботев", до „Печатни платки";

продължава текущият ремонт на сградата на Пенсионерския клуб в Просена, положени бяха водоплътни бетонови тротоари около сградата, подмазване на билни капаци по покрива, мълниезащитна иинсталация по покрива, като продължават вътрешните ремонтните дейности;

изготвен и предаден от изпълнителя бе инвестиционният проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на Просена;

извършени бяха 9 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

Информационен център „Европа Директно" посрещна 25 младежи и техните ръководители от Младежки център – Свищов в своята приемна. По време на посещението участниците се запознаха с дейността на центъра като част от мрежата на Европейската комисия, с европейските институции и политики, както и с възможностите за младежко участие и активно гражданство. Проведена бе дискусия за ролята на младите хора в настоящето и бъдещето на Европа, съпроводена с обмен на идеи и добри практики. Срещата постави начало на партньорство между двата центъра и очерта възможности за бъдещи съвместни инициативи;

приключи журирането на конкурса за рисунка „Моята България в Европа", организиран от „Европа Директно". Получени бяха над 220 рисунки от деца и младежи от цялата страна, представящи чрез творчеството си българската история, култура, традиции и национална идентичност в контекста на европейското семейство. Определени бяха четирима победители – по един във всяка от четирите възрастови категории (7 – 9, 10 –12, 13 –15 и 16 –18 години). Заради големия интерес към конкурса и многобройните творби по инициатива на организаторите в Международния младежки център бе открита изложба с част от конкурсните рисунки;

„Европа Директно" и Областният информационен център по покана на Международния младежки център се включиха в събитие на тема „Какво е да си млад европеец". В рамките на инициативата бяха организирани интерактивни занимания с участието на младежите, включващи образователното „Колело на знанието", мини-хакатон за генериране на идеи и викторина с въпроси, свързани с Европейския съюз, европейските ценности и възможностите за младите хора. За най-активните участници бяха осигурени награди;

експерти на Община Русе взеха участие в информационно събитие на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). По време на срещата бяха представени решения за повишаване на енергийната ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници, механизми за финансиране и добри практики в публичния и частния сектор;

издадени бяха 2 разрешения за ползване на място на открито върху терен – общинска собственост, обработени бяха 5 нови заявление за категоризиране на туристически обекти, издадени бяха 5 временни удостоверения за заведения за хранене и развлечения и бяха връчени 21 разрешителни за търговска дейност;

извършена бе подготовка за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – публична и частна общинска собственост, които ще се проведат на 7 декември /срок за закупуване на тръжна документация от 16 до 27 ноември/ и на 16 декември /срок за закупуване на тръжна документация от 24 ноември до 7 декември/.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

във връзка с проект за писта за мото-крос „Моргуля", бяха разгледани възможности за електрозахранване и изграждане на водохранилище;

продължава провеждането на Общинските ученически спортни игри по волейбол и баскетбол за 11. и 12. клас;

продължава организацията за провеждане на церемонията „Спортист на годината – 2026";

оказано бе съдействие по организация на шахматен турнир за хора с увреждания, който ще се проведе заедно с турнир по табла и боулинг по повод Международния ден на хората в неравностойно положение на 3 декември;

извършена бе подготовка на зала „Дунав" за провеждане на спортни събития и на Градския стадион за провеждане на официална футболна среща;

започна почистване на храсти по южната стена на водосъбирателя на дъждовни води в СК „Ялта";

извършен бе ремонт на част от оградата на Градския стадион;

изготвени бяха предложения за провеждане на конкурси;

извършено бе почистване и изхвърляне на шума, клони и отпадъци от гребната база в Лесопарк „Липник", в двора на ПГЗХТ "Асен Златаров" и Общинската тенис база в Парка на младежта;

за втори път в Международния младежки център бяха посрещнати представители на Районния младежки мултикултурен център „Васил Левски" от Тараклия, Република Молдова. Русенските младежи споделиха опит, представени бяха дейността и инициативите на двата младежки центъра и бяха обменени идеи за нови възможности за сътрудничество. Младежите се включиха в уъркшоп за рисуване върху текстилни тениски и чанти, където всеки остави своя цветен отпечатък. Второто посещение бе още една крачка към по-силно партньорство, нови приятелства и общи инициативи;

хор „Свети Георги Победоносец" участва с изпълнения в традиционния концерт по повод Въведение Богородично – Ден на православната християнска младеж и семейство. Покана за участие в събитието бе отправена от митрополит Наум. Хорът с диригент Иван Русев и пианист Божена Иванова изпълни различни произведения – православни църковни песнопения и други творби, подходящи за празника;

представители на 13-ти Младежки гвардейския отряд заедно с младежки работници от Международния младежки център участваха в международна публична лекция, където имаха рядката възможност да се срещнат и разговарят лично с представители на италианските институции, ангажирани с противодействието на мафията, организираната престъпност и корупцията;

младежки работници взеха участие в регионалната консултативна среща „Младежки приоритети в действие 2028 – 2034" в Свищов;

на 25 ноември бе взето участие в международна среща в Русенския университет и презентиране на възможности за млади хора по програма Европейски корпус за солидарност. Представители на Международния младежки център се включиха в програмата на международното събитие „ACROSS Mirror Student Job Fair", организирано от Русенския университет „Ангел Кънчев" в рамките на Европейския университетски алианс „ACROSS". По време на специална презентация на тема „Is Volunteering a Rewarding Experience?" бяха представени възможностите, които Европейският корпус за солидарност и младежките инициативи предоставят на младите хора. Презентацията бе проведена в хибриден формат, като беше достъпна както за присъстващите на място в Русенския университет, така и за участници, включили се онлайн. Така информацията за младежките възможности достигна до по-широка аудитория от студенти и млади хора. Участниците се запознаха с различни начини да бъдат активни, да реализират свои идеи, да се включват в доброволчески инициативи и да придобиват нови знания и умения чрез международен обмен. Специално внимание беше отделено на възможностите за пътуване и участие в международни младежки проекти, доброволчество в България и чужбина, участие в проекти и дейности с положително въздействие върху местните общности, срещи с хора от различни култури и придобиване на международен опит, развитие на лични, социални и професионални умения;

на 26 ноември бе проведена симулация, в която младежите от Младежкия парламент влязоха в ролята на общински съветници и имаха възможност да преминат през целия процес на обсъждане и вземане на решения. През изминалите дни младежите, участващи в симулацията, посетиха заседания на постоянните комисии към Общинския съвет. Те имаха възможност да наблюдават работата на общинските съветници в реална обстановка и да се запознаят с процеса, по който се разглеждат внесените предложения, как протичат обсъжданията и дебатите, как се представят различни гледни точки и как се формират становища, преди въпросите да бъдат внесени за гласуване в Общинския съвет. Тези посещения бяха важна част от подготовката на младите хора за симулацията и след като се запознаха с основните процедури и разпределиха ролите си, те имаха възможност да видят как наученото се прилага на практика;

на 27 ноември в Международния младежки център бе проведена младежка среща на тема "Бъдещето на Европа - каква е ролята на младите?";

Танцово студио „Импулс" извърши подготовка за участие в балета „Лешникотрошачката" на 4 декември в София и на 20 декември в Русе;

продължава подготовката за коледните концерти на Международния младежки център.