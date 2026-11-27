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18 земетресения са регистрирани в района на Смолян от 14 ноември насам. Това става ясно от отговор на Българската академия на науките до Община Смолян.

Заради зачестилите трусове в града и околните населени места кметът Николай Мелемов е поискал експертното мнение на учените за характера на сеизмичната активност и необходимостта от допълнителни мерки за безопасност.

На 20 ноември той е изпратил официално писмо до директора на Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН доц. д-р Петя Трифонова с молба за становище относно ситуацията в района.

Според отговора на института от 14 ноември 2026 г. в района на Смолян се наблюдава повишена сеизмична активност. До момента са регистрирани 18 земетресения с магнитуд между 1.5 и 3.7, както и множество по-слаби трусове с магнитуд под 1.0, които не са усетени от населението.

Най-силните земетресения са били на 14 и 18 ноември, и двете с магнитуд 3.7. Те са усетени в Смолян и околните населени места.

Специалистите от БАН определят случващото се като сеизмична последователност от роев тип. При този вид активност се регистрират множество земетресения с близък магнитуд в един и същи район, без да има ясно изразен основен трус.

В становището се посочва още, че районът на Смолян по принцип се характеризира с умерена сеизмична активност. В исторически план няма документирани земетресения с магнитуд над 5.5.

От БАН уверяват, че ситуацията се следи непрекъснато чрез Националната сеизмологична мрежа. Към момента няма основание за предприемане на извънредни превантивни мерки.

Специалистите обаче уточняват, че на този етап не може надеждно да се прогнозира дали и кога би могло да има по-силно земетресение. Наблюдаваната поредица от трусове не дава достатъчно основание за подобна прогноза.

Препоръката към Община Смолян е да продължи да информира гражданите за правилата за поведение при земетресение. Това трябва да става чрез официалните канали на общината и в координация с РДПБЗН – Смолян.

Наблюдението на сеизмичната обстановка продължава. От института напомнят на хората да следят информацията от официалните източници и да бъдат запознати с основните правила за безопасност при земетресение.