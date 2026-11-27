Министърът на спорта Енчо Керязов призова УЕФА да вземе категорични действия заради нападенията над български футболни фенове по време на мача между „Олимпик" Марсилия и „Левски". Според него поведението на френските фенове е недопустимо. Пред журналисти в Бургас той категорично заяви, че трябва да бъдат взети строги мерки, защото това насилие по терените не е добро за никого.

"Още повече знаем, че на тези стадиони има и много деца, и много семейства. Категорично осъждам тази проява", заяви Керязов.

За призивите за оставка на ръководството на „Левски" заради непрекратяването на срещата министърът посочи, че според информацията, с която разполага от разговорите си с външното ни министерство, МВР и Българския футболен съюз, на футболния клуб не е била предоставена възможност да вземе такова решение.

Той допълни, че не е запознат с всички обстоятелства на място, но според него, ако клубът е имал възможност да прекрати мача, би го направил.

Министърът заяви, че Министерството на младежта и спорта категорично осъжда насилието над български граждани и очаква извършителите да бъдат установени и наказани, съобщава БТА.

УЕФА излезе с позиция след вероломното нападение срещу фенове на "Левски" на стадиона в Марсилия от ултраси на местния "Олимпик".

Преди началото на двубоя от Лига Европа гамените атакуваха българи без да бъдат възпрепятствани от охранители на "Велодром".

"Насилието, агресията, омразата и всякаква форма на провокативно, дискриминационно или екстремистко поведение нямат място във футбола. Турнирите на УЕФА се основават на принципите на уважение, честна игра (феърплей), почтеност и безопасност. Събитията, разиграли се по време на споменатите срещи, противоречат на тези фундаментални ценности, както и на целта на УЕФА - заложена в нейния Устав – да гарантира, че футболните мачове се провеждат в дух на мир, взаимно уважение и спортна коректност.

УЕФА назначи инспектори, които да проведат дисциплинарни разследвания на инцидентите и да проучат всички налични доказателства, за да установят фактите и обстоятелствата по случая, в съответствие с приложимата нормативна уредба на УЕФА", се казва в съобщението.

Енчо Керязов е на работна среща с представители на бургаските спортни клубове. На срещата министърът и екипът му ще разяснят възможностите за финансиране на спортните клубове, програмите, които министерството на спорта разработва и възможностите за подпомагане на спортните таланти.