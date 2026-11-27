Движението в района вече се осъществява нормално

Столичани блокираха за кратко движението по Орлов мост, като част от протеста им срещу липсата на парно и топла вода в над 20 квартала на София. В момента движението по кръстовището се осъществява нормално. Задръстването на "Цариградско шосе" обаче бе стигнало 10 км още преди да началото на протеста.

Причината за липсата на топло са ремонти на топлопреносната мрежа през отоплителния сезон от страна на "Топлофикация София" и честите аварии по мрежата. Протестът започна в 17 ч. Той бе организиран в социалните мрежи, като в него се включиха хора от над 20 квартала, сред които "Студентски град", "Дружба", "Младост", "Редута", "Лозенец", "Изгрев", "Витоша". Проявата е съгласувана със Столичната община. Протестът срещу "Топлофикация" СНИМКА: Георги Палейков Мая Манолова и Васил Терзиев на протеста СНИМКА: Георги Палейков

Протестиращите настояха за реални решения на проблемите с топлоподаването. Основното им искане е дружеството да осигури надеждна услуга срещу сметките, които потребителите заплащат, съобщава БТА.