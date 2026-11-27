Движението в района вече се осъществява нормално
Столичани блокираха за кратко движението по Орлов мост, като част от протеста им срещу липсата на парно и топла вода в над 20 квартала на София. В момента движението по кръстовището се осъществява нормално. Задръстването на "Цариградско шосе" обаче бе стигнало 10 км още преди да началото на протеста.
Причината за липсата на топло са ремонти на топлопреносната мрежа през отоплителния сезон от страна на "Топлофикация София" и честите аварии по мрежата. Протестът започна в 17 ч. Той бе организиран в социалните мрежи, като в него се включиха хора от над 20 квартала, сред които "Студентски град", "Дружба", "Младост", "Редута", "Лозенец", "Изгрев", "Витоша". Проявата е съгласувана със Столичната община.
Протестиращите настояха за реални решения на проблемите с топлоподаването. Основното им искане е дружеството да осигури надеждна услуга срещу сметките, които потребителите заплащат, съобщава БТА.
Само днес има 6 нови аварии по топлопреносната мрежа. Вчера кметът на София Васил Терзиев каза на брифинг в Столичната община след инициираната от него среща с ръководството на „Топлофикация София" и МОН за авариите в студентските общежития и други части от столицата, че трябва да се направят големи инвестиции в „Топлофикация София", за да може дружеството да бъде закрепено финансово и да бъде подменена мрежата.