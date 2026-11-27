Министърът на правосъдието Николай Найденов се срещна с посланика на Италия у нас Н. Пр. г-н Марчело Апичела. Г-н Апичела поздрави управляващите за това, че парламентът е успял да излъчи своята квота от представители за новия състав на Висшия съдебен съвет.

По време на срещата двамата обсъдиха продължаването на сътрудничеството между двете държави в областта на правното сътрудничество. Основен акцент бе поставен върху италианския опит при отнемането на незаконно придобити активи, както и тяхното проследяване чрез новите информационни технологии.

Министър Найденов информира посланик Апичела, че Министерството на правосъдието работи по изготвянето на нов Закон за отнемане на незаконно придобити активи, който изцяло съответства на европейските изисквания. Постигната бе договореност за задълбочаване на сътрудничеството в тази област в най-кратки срокове.

На срещата присъстваха също зам.-министърът на правосъдието Ирена Борисова и Едоардо Ди Паоло, зам.-ръководител на дипломатическата мисия на Италия у нас.