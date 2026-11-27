Археологични и нумизматични находки, открити при проучванията на антична Бонония във Видин, подкрепят тезата, че Видинското царство е паднало след 1421 г. Според приетата досега информация то попада под османска власт след битката при Никопол през 1396 г. Тази промяна разкриха на пресконференция археолозите проф. Николай Овчаров, проф. Константин Дочев и научния ръководител на разкопките доц. д-р Здравко Димитров.

Според Овчаров и Дочев поне до 1421 или 1422 г. Видин е останал под управлението на българския цар Константин II Асен, син на цар Иван Срацимир. Особено важно откритие от разкопките е установената стратиграфия на последния период от Второто българско царство. Според проф. Николай Овчаров историческата хипотеза, която той и проф. Пламен Павлов са изказали, вече получава археологическо потвърждение от доц. д-р Здравко Димитров и неговия екип.

Според нея българската държава не е прекратила съществуването си през 1396 година с падането на Никопол, както се е приемало досега, а е продължила да съществува до 1421-1422 г. СНИМКА: Фейсбук / РИМ - Видин

Проф. Овчаров посочи и писмени свидетелства в подкрепа на тази теза. Той припомни, че в документите от Констанцкия събор, проведен през 1414-1418 г., участват двама български владетели – Константин Асен, син на Иван Срацимир, и Фружин, син на Иван Шишман. В документите те са посочени като императори. Константин е представен като император на България, а Фружин – като император на Шилтах, което е германското название на Никопол. Ученият обърна внимание и на гербовете на последните български владетели, сред които са изображения на един разярен лъв и на 3 лъва.

Проф. Константин Дочев представи нумизматични данни от проучванията, като обяви, че от обекта са открити около 1200 монети. Според учения сравнението с находките от други археологически обекти в страната показва значението на Видин като втори по важност монетен център на Балканския полуостров след Търново.

"При управлението на Иван Срацимир първоначално монетосеченето е било по-слабо интензивно, но след освобождаването му от унгарски плен през 1367 година то се активизира. Владетелят започва да сече повече от 12 типа медни монети с интересна иконография, както и един тип сребърни монети, които придобиват международно значение. За разлика от търновските сребърни монети, разпространявани в различни посоки, видинските са били насочени основно на запад и отвъд река Дунав", обясни проф. Дочев.

Съществен аргумент за запазването на българската власт във Видин са и монетните находки от началото на XV век. Проф. Дочев отбеляза, че в града са открити само 2 силно изтрити монети на османския владетел Беязид I. Според него те са попаднали в обращение значително по-късно – при управлението на Мурад II, тоест през периода 1421-1451 г.

За сравнение ученият посочи, че на други археологически обекти са открити стотици монети на Беязид I, а в Търново османските владетели въвеждат своя парична система непосредствено след завладяването на града. Липсата на такива монети във Видин е косвено доказателство, че градът и областта са останали под управлението на Константин II Асен и неговата аристокрация, смята проф. Дочев, цитиран от БТА.

Проф. Овчаров допълни, че липсата на османски монети от началото на XV век свидетелства и за отсъствието на турски гарнизон във Видин. Той даде за пример Перперикон, завладян още през 1361 г., където са открити около 50 сребърни монети на Орхан, въпреки че гарнизонът там е наброявал приблизително 50-60 души. Според него липсата на подобни находки в централната част на стария Бдин е категорично археологическо доказателство, че по това време градът е бил под българска власт.