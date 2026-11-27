Казала на притеснената майка от Рогош да го закара в педиатрията на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, а то не спирало да повръща

Медицинска сестра от Центъра за спешна помощ в Пловдив ще трябва да плати глоба от 766 евро заради отказа си да изпрати линейка за болно дете от с. Рогош. Към 23 часа на 19 септември 2024 г. жена позвънила на телефон 112 и обяснила, че 9-годишното й момиче не спира да повръща, има и разстройство, а дадените му лекарства не помагат. Операторът я свързал с дежурната сестра в Спешна помощ, която й казала: "Значи, най-добре е да го хванете и да го закарате в Пловдив в Детско спешно, това е на "Васил Априлов", старата държавна болница." Последвала размяната на тези реплики: "Знам къде е Детското спешно, но понеже детето не е добре, точно затова се обаждам в Спешна помощ, защото не й е добре да пътува"; "Вижте сега, може да пътува, защо да не може да пътува. Рогош не е далече от Пловдив"; "Ами защото не може да спре да повръща и няма кой да ме закара!"; "Госпожо, децата се обслужват в Детско спешно, ние нямаме детски лекар, нямаме детски лекарства, затова децата ги насочваме"; "Значи ми отказвате Спешна помощ, така ли?"; "Децата ги насочваме към Детско спешно. Насочена сте!"

Майката подала сигнал за случилото се и от агенция "Медицински надзор" глобили сестрата, защото не е спазила утвърдения стандарт за спешна медицина и не е направила преценка за неотложността на лечението. Тя обжалвала, но наказателното постановление вече е потвърдено и от Районния, и от Административния съд в Пловдив. "От съдържанието на аудиозаписа остава напълно неясно как медицинската сестра достига до извода, че е най-добре детето да бъде закарано в Пловдив в Детско спешно, респективно, че то е в състояние да пътува, и най-сетне, че е невъзможно или не е необходимо да бъде изпратен екип на Спешна помощ", е записано в решението на втората инстанция. То е окончателно.