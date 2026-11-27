29-годишен мъж бе задържан за палеж на автомобил в с. Новачене. Под ръководството на районната прокуратура в Ботевград се води разследване за палеж на колата, което е престъпление по чл. 330, ал.1 от НК.

Около 21,50 ч. на 26.11.2026 г. в двора на недвижим имот в с. Новачене, община Ботевград, бил запален лек автомобил, марка „Ауди", собственост на физическо лице, съобщават от прокуратурата. В хода на разследването са разпитани свидетели, прегледани са записи от камери за видеонаблюдение и са приобщени писмени доказателства.

В резултат на предприетите неотложни действия по разследването са събрани доказателства за съпричастността към извършеното деяние на А.Н., на 29 години. С постановление на прокуратурата той е привлечен в качеството на обвиняем по наказателното производство.

Обвиняемият А.Н. е осъждан. Деянието, за което е привлечен към наказателна отговорност, е извършено по-малко от година след влизането в сила на присъда по предходно дело и в рамките на изпитателния срок на наложеното му условно наказание. По искане на Районна прокуратура – Ботевград съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.