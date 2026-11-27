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Отмених планираната отпреди седмица за днес среща с представители на дипломатическия корпус на Франция у нас.

Това обяви във фейсбук вицепремиерът Александър Пулев, след като фенове на футболния клуб "Левски" бяха бити в Марсилия, по време на мача с "Олимпик".

"Франция е сред топ 10 на нашите икономически партньори. Отношенията ни имат стратегическо значение, което надхвърля икономическите интереси и позиции в ядрената енергетика, отбранителната индустрия и транспортната инфраструктура, но считам за крайно неуместно да обсъждаме развитието на икономиката в момент, в който български граждани, посетили спортно мероприятие, стават жертва на насилие", написа Пулев в социалната мрежа. И бе категоричен: подобни прояви са абсолютно недопустими.

"Очакваме категорична позиция от страна на френските институции, своевременно изясняване на всички обстоятелства около случая и предприемане на необходимите действия за установяване и търсене на отговорност от извършителите", заяви вицепремиерът.

Прокуратурата в Марсилия образува 2 разследвания след сблъсъците на стадион „Велодром", при които пострадаха привърженици на „Левски", съобщиха Франс прес и „Фигаро".

Първото разследване е за умишлено причиняване на телесни повреди при утежняващи обстоятелства. Според прокуратурата нападението е започнато от привърженици на марсилския клуб и е извършено от група лица с използване на оръжие на територията на спортно съоръжение. Второто разследване е за подбуждане към омраза във връзка с твърдения за нацистки поздрави и провокации от страна на български привърженици.

Сблъсъците започнали около десет минути преди началото на мача в четвъртък вечерта. Стотици фенове на „Олимпик Марсилия" напуснали Южната трибуна и се насочили към страничната трибуна „Жан Буен", където обичайно се настаняват официални лица и представители на медиите.