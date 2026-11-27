Вицето Иво Христов видя "ексхибиционизъм на злото"

За мен ужасяващи са не само деянията, а и целият този ексхибиционизъм на злото, който настоява да се заснеме, да събира лайкове, целият този нарцисизъм на злодеите, които се хранят от публичното внимание, от насилието, което са извършили, документирали и качили. И тук се надявам да постигнем консенсус относно определени мерки, свързани с ограничаването на достъпа до социалните мрежи на младежите в по-неосъзната възраст. Това вече е факт в много страни с развити демокрации.

Това заяви вицепремиерът Иво Христов в парламентарния контрол в петък. Повод бе случаят от “Люлин”, в който връстници блудстваха с непълнолетно момиче на домашен купон и пуснаха кадрите в мрежите. Вече 5-има са задържаните.

Три законопроекта за забрана на социалните мрежи за деца са внесени в НС, комисията по образованието ще ги гледа другата седмица. Сега думите на Христов - първа позиция на управляващите в подкрепа на промени, подсказва, че забраната ще се забърза.

Два от проектите са внесени от ГЕРБ и предвиждат ограничения за деца под 16 г. Божидар Божанов от ДБ пък предлага инсталиране на софтуер за родителски контрол, който да не може да бъде деинсталиран преди навършването на 18 г.

Рестрикции вече наложиха голяма част от страните в ЕС. Еврокомисията обсъжда обща забрана да се създават профили в социалните мрежи от деца под 13 години. А тези до 15 г. ще имат специални “минипрофили”, управлявани от родители или настойници.