Петър Волгин е осъден за думите си, че е “трябвало да има Народен съд”. Решението на ВКС от четвъртък е окончателно. С него е отменено това на Софийския градски съд, който отказа да осъди Петър Петров Георгиев - както всъщност се казва евродепутатът и кандидат за вицепрезидент от “Възраждане”, за изказването: “Достатъчно е да погледнеш само десетина минути някой нахален и неумен богаташ като Хампарцумян, за да разбереш защо е трябвало да има Народен съд”.

100-годишната Елка Горанова, чийто съпруг е убит от Народния съд, заведе иск срещу него. Тя починала в хода на делото, синът ѝ го довършва като наследник. ВКС приема, че изявлението на Волгин “нарушава баланса между свободата на изразяване и правото на личен живот на лицата, пострадали от комунистическия режим в страната”, така засилената защита, с която се ползва изразяването на мнение по въпроси от обществен интерес, не се ползва.

Председателят на състава Драгомир Драгнев е подписал с особено мнение. Искът за 1500 евро е уважен до 511. Други 41 души са завели граждански иск и за още изказвания на Волгин.

