Българи са отправяли нацистки жестове в Марсилия, каза почетният ни консул в града Мирей Мартен. Наказателни производства са образувани както срещу фенове на "Олимпик", така и на такива на "Левски", добави тя.

По думите ѝ част от българските фенове са демонстрирали провокативно поведение, като информацията за действията е получила от местните полицейски власти. Имало е инцидент и преди мача, когато подпийнали фенове на "Левски" отправяли нацистки жестове в града към случайни минувачи.

„В края на мача обаче българи, които не са се намирали в този охраняван сектор, са отправяли нацистки жестове към марсилски привърженици", заяви почетният консул пред NOVA. - Попитана дали лично е станала свидетел на подобни действия, или за тях ѝ е било разказано, Мартен уточни: „Предавам ви информацията, която получих от полицейския комисар".

По думите ѝ напрежение във френския град е имало още в навечерието на футболната среща. „Още в сряда вечерта имаше известни проблеми. За щастие в цяла Марсилия имаше полиция, която се намеси много бързо", посочи Мартен.

Имало е инцидент в близост до жилище, наето от български граждани чрез онлайн платформа за краткосрочно настаняване.

„Имаше и втори инцидент в Марсилия, близо до жилище, в което са били настанени българи, които може би са били употребили малко алкохол. Те също са започнали да отправят нацистки поздрави и да заговарят минувачите", заяви почетният консул.

Според Мартен се е наложило полицейски служители да придружат българските граждани обратно до мястото, където са били настанени, и да останат там до сутринта. „Как да се изразя - да обиждат минувачи или полицаи. Затова полицията ги е ескортирала обратно до мястото, където са били настанени, и е останала там през цялата нощ, за да наблюдава ситуацията", допълни тя.