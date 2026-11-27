Могат да направят нов опит да излязат на свобода пред Апелативния съд

Всичките 8 задържани за разкопки без разрешително в района на Пловдив остават в ареста. Сред тях има и полицай. След продължило над 2 часа заседание съдия Иван Бонев постанови най-тежката мярка за неотклонение за Евгени Шонов, Ивайло Манчев, Газеб Дурала, Добромир Овнаров, Мариан Иванов, Марин Чернев, Митко Камбуров и Росен Мазмаджиев.

Той е приел, че са налице всички изискуеми от закона предпоставки за задържане под стража, съобщават от Съдебната палата.

Според прокуратурата незаконната дейност на групата е започнала през пролетта на м. г. 8-те мъже са арестувани на 25 ноември т. г. при акция на територията на Пловдив, Карлово и София. Те са търсили антики без съответното разрешение на властите, като всеки е имал различна роля - едни са проучвали и осигурявали информация за терени с археологически находки, други са извършвали разкопките на място, трети се свързали с колекционери с цел продажба на намерените културни ценности. Разкопките са били извършвани на различни места в Пловдивска област.

При проведените претърсвания на различни адреси са били иззети 296 предмета с белези на културни ценности, 299 монети, близо 70 000 евро в брой, 30 златни накита, 15 металотърсача и друга техника.

Определението на Окръжния съд не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативните магистрати.