Бизнесменът от Варна Красимир Узунов твърди, че е рекетиран от кмета на града Благомир Коцев. Той е собственик на строителна фирма и се заканва, че ще докаже твърденията си. Узунов твърди, че има схема с издаването на ПУП-ове.

"Мога да ви кажа, че лично мен вече година и половина кметът на Варна Благомир Коцев ме рекетира. Казвам го от 1 л. ед. ч и доказвам - заяви в интервю пред БНР бизнесменът-милионер от Варна

"Имам имот в центъра на града – 4 декара, за да стане на 4 улици купих и други парцели, точно до Централна гара е, на 5 минути от центъра. Подавам ПУП за поредната сграда. Аз съм единственият, който построи 3 жилищни комплекса във Варна и получих награда през 2019 г. за затворен жилищен комплекс, 2020 г. пак имам първо място, т. г. получих статуетка за строител на годината и то без никакви кметове и намеси", обясни варненският бизнесмен.

И посочва, че схемата е различна:

"Няма - "Узунов, дай 100 лв. ще ти мине ПУП-ът". Година и половина съм тормозен за законен ПУП, влязъл в общината, има срок 2 месеца да излезе. От година и половина съм направен на салата. Два пъти изпращам ПУП-а в Паметници на културата за съгласуване, два пъти е съгласуван и продължават да ме връщат, като последното нещо е, имотът е на 4 улици и няма съседи и нямате задължение по закон да го обявявате.

Последния път го върнаха с – "Кметът каза, Узунов, да обяви ПУП-а на съседите. Започнах да разпитвам придворните му архитекти. - "Узунов, разбери се с кмета, мън, мън, мън, аз ще гласувам "въздържал се". Друг близък до кмета казва – "Узунов, много ти е висока сградата, много ти е онова, трябва туй и онуй да направиш, иначе няма да мине ПУП-ът". Викам тоз кмет какво иска. И се оказва, че това е система от 3 години, където на такива като мен инвеститори ПУП-овете им се връщат и затварят в чекмеджетата до момента, в който не започнеш да търсиш начини да даваш пари, за да ти мине ПУП-ът. И да ви кажа такива случаи има няколко във Варна, но няма да ви кажа на кого, какво и колко. Разследвайте!"

Узунов разказва как Кирил Петков, тогава лидер на "Продължаваме промяната" го е потърсил да помогне, за да стане кмет Благомир Коцев.

На среща във варненско село във вила "Здравец", собственост на председателя на ОбС във Варна, се събират Красимир Узунов, Лъчезар Братоев, Кирил Петков и други мощни бизнесмени, за да разговарят за бъдещия кмет на Варна.

Благомир Коцев закъсня с час и половина. И представяте ли си как трима милионери стоим и чакаме евентуалния бъдещ кмет! А той дойде извини се и каза – "аз винаги закъснявам"!, разказа Узунов.

За ареста на Коцев казва: "Но всяка крушка си има опашка и вероятно Коцев не случайно е бил в ареста."