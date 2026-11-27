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Стотици фенове на "Левски" се събраха на протест пред френското посолство в София след бруталния бой, на който българите бяха подложени на стадиона в Марсилия.

Запалянковците настояват за справедливост и за понасяне на вина от извършителите и институциите. Фенове на "Левски" пред посолството. Снимка: Йордан Симеонов

Събралите се пяха стария национален химн "Шуми Марица", както и скандираха името на генерал Христо Луков - председател на националистическата организация Съюз на българските национални легиони през 30-те и 40-те години на миналия век. Фенове на "Левски" пред посолството. Снимка: Йордан Симеонов

Той е бил министър на войната, но същевременно е противоречива фигура заради близките си връзки с Третия райх. Маршът в негова чест вече бе забранен в София.