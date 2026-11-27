Стотици фенове на "Левски" се събраха на протест пред френското посолство в София след бруталния бой, на който българите бяха подложени на стадиона в Марсилия.
Запалянковците настояват за справедливост и за понасяне на вина от извършителите и институциите.
Събралите се пяха стария национален химн "Шуми Марица", както и скандираха името на генерал Христо Луков - председател на националистическата организация Съюз на българските национални легиони през 30-те и 40-те години на миналия век.
Той е бил министър на войната, но същевременно е противоречива фигура заради близките си връзки с Третия райх. Маршът в негова чест вече бе забранен в София.
Феновете скандираха още "Убийци!", "Няма да забравим, няма да простим", "Всичките французи в Африка" и "Черни боклуци!". Някои от протестиращите бяха с изпъната напред дясна ръка, което се смята за нацистки поздрав. Част от феновете обиждаха полицията, но до сериозни ексцесии не се стигна, съобщи corner.dir.bg