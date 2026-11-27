Бюджетният дефицит е плод на управлението на редица други парламенти преди нас. Това каза по БНТ заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов.

По думите му тазгодишният бюджетен дефицит е плод на редица предишни управления, не се е случил в последните месеци. Правителството разполагало едва с 2 месеца да предложи нов бюджет и той да бъде приет. "Много бързо се взеха решения", каза Ангелов.

"С предложения бюджет за 2027 г. ясно показахме, че е овладяна скоростта на камиона, който върши по нанадолнището. Има и шофьор на камиона, който ще овладее тази ситуация", каза Ангелов, като направи препратка към метафората с камиона, която използва премиерът Румен Радев.

По думите му властта води балансирана политика. "Правителството прави всичко възможно, за да постигне максимално добри резултати в полза на България. Това е ключовото послание от самото начало", каза Ангелов.

"Още от самото начало демонстрирахме желание, сила, смелост за конструктивизъм и диалогичност. Комуникацията в парламента беше необходима. Доверието във властта се покачи през последните месеци", заяви още той.

Формирането на парламентарната квота за Висшия съдебен съвет по думите му е било след водене на преговори и търсене на консенсус. При всички преговори се търси такъв баланс. "Постигнахме исторически консенсус", каза Ангелов.

Той коментира и мача между "Левски" и „Олимпик" (Марсилия), на който имаше сериозни безредици и нападения срещу българските фенове в Марсилия, при които 11 български граждани бяха ранени.

"Днес всички политически формации се обединихме и излязохме с обща декларация и ясно заявихме: не на агресията и не на насилието. Това е доказателство за обединението на властта", каза Ангелов.