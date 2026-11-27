Има реална опасност част от София да остане без парно цяла зима. Това заяви кмета Васил Терзиев на фона на кризата за отопление, обхванала столицата. По-рано днес протест заради липсата на парно блокира кръстовището на Орлов мост.

„Има такава реална опасност. Казвам ви го съвсем честно, за да няма грешни очаквания", заяви Терзиев в "Лице в лице" по Би Ти Ви относно възможността проблемите във високите части на „Младост" и „Студентски град" да продължат през целия зимен сезон.

Кметът обясни, че ситуацията е резултат от десетилетия недостатъчни инвестиции в мрежата на „Топлофикация". Според него през годините са ремонтирани едва по 6–7 километра тръби годишно при обща дължина на мрежата от около 1200–1300 километра.

„Миналата година имаше 118 аварии по това време. Тази година са 500. Ако не се вземат мерки, догодина ще са 1000", предупреди Терзиев.

Кметът посочи, че голяма част от проблемите са в района на ТЕЦ „Изток", където над 90–95% от мрежата не е била подменяна през последните 50–60 години.

Терзиев обясни, че при започналата подмяна на тръбите се появяват нови аварии в други участъци, тъй като остарялата инфраструктура не издържа на промените в налягането.

От Столичния общински съвет са поели ангажимент през януари да разгледат инвестиционната програма на „Топлофикация", за да може да се пристъпи към необходимите ремонти. За тях обаче ще е нужно и допълнително финансиране.

Терзиев заяви, че Столичната община очаква държавата да помогне с уреждането на 140 милиона евро, които Фондът за сигурност на електроенергийната система дължи на „Топлофикация". По думите му има решение на Върховния административен съд за тези средства, които могат да бъдат използвани за разплащане с „Булгаргаз".

Кметът посочи и необходимостта от намаляване на наказателната лихва от 16% за просрочените задължения към газовия доставчик. Според него високите лихви допълнително затрудняват дружеството и ограничават възможностите му да инвестира в инфраструктурата.

Терзиев съобщи, че в момента на терен работят над 15 екипа с тежка механизация и повече от 200 души. Само през последната седмица са отстранени над 60 аварии, а последните пет планови ремонта се очаква да приключат до средата на декември.

В по-ниските части на „Дружба", където се отстраняват авариите и се довършват плановите ремонти, топлоподаването би трябвало да бъде възстановено в рамките на следващите две седмици. По-сложна остава ситуацията във високите части на „Младост", района на Академията на МВР, Американския колеж и общежитията в „Студентски град".