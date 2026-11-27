Контактите му с хора от малцинствата в лечебното заведение може да са една от причините да развие ксенофобски убеждения

Безработният пловдивчанин Николай Чалъков, обвинен като лидер на местната организация "Ку-клукс-клан", преди време работил като охранител на най-голямата болница у нас УМБАЛ "Св. Георги". Покрай работата си там имал ежедневни контакти с хора от малцинствата, което може да е една от причините да развие ксенофобски убеждения.

Това "24 часа" научи неофициално, докато магистратите решаваха по жалбата на 42-годишния мъж срещу взетата му мярка за неотклонение "задържане под стража". За разлика от миналата седмица, заседанието пред втората инстанция се гледа при закрити врати след искане на прокурора Иван Перпелов. В залата обвинителят изтъкна, че има доказателства не само за расистки идеи, а и за реални действия. Отказа обаче да съобщи подробности.

Както "24 часа" вече писа, Николай Чалъков показвал на младеж нецензуриран клип от жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив, като му обяснил, че извършителите са "негови момчета". След ареста му от прокуратурата съобщиха, че няма данни някой от задържаните по случая тийнейджъри да са членували в "Ку-клукс-клан". Двама искали да бъдат приети, но им било отказано. Най-вероятно точно те са изпратили видеото на лидера.

Полицията щракна белезниците на Чалъков по време на акция на 17 ноември. Заедно с него бяха арестувани и десет предполагаеми членове на организацията, сред които четирима непълнолетни, но те бяха освободени с мерки за неотклонение "парична гаранция" и "надзор на инспектор от Детска педагогическа стая".

Според разследващите пловдивският "Ку-клукс-клан" няма връзка с разкритата през август неонацистка група "Кръв и чест". Лидерите се познавали, защото преди години били заедно в крайнодясна организация, но не се харесвали. Опитвали се и да си крадат членове.

Самият Николай Чалъков се хвалел пред съмишленици, че е най-големият скинар в Пловдив. В ролята си на лидер дори накарал едно от момчетата в организацията да махне белите връзки от маратонките си, тъй като те били символ за тези, които "били цигани", а се оказало, че въпросният младеж е излъгал и всъщност не е посегнал на никого. По време на заседанието пред първата инстанция пък прокуратурата разкри, че миналата година един от членовете опитал да напусне и спрял да си вдига телефона. След това Чалъков наредил на останалите да го намерят и да го набият. Според държавното обвинение същото се случвало и с новоприетите в групата, които така доказвали лоялността си.

Апелативният съд потвърди задържането му под стажа и в следващите два месеца той няма да има право да обжалва, освен ако не постъпят нови извънредни обстоятелства.