Фаталната Ния Темиз дарила 120 000 евро на федерацията по таекуондо месец преди убийството на Слави Бинев.

Това казва нейният адвокат Мартин Кантарев бясни, че е бил упълномощен от Ния Темиз да я представлява в качеството ѝ на член на Управителния съвет на федерацията. Адвокатът обяви, че не познава и не представлява нейният съпруг Еюп Темиз, който е обвинен за убийството на президента на федерацията Слави Бинев.

Кантарев разкри, че в началото на септември Ния Темиз е направила дарение в размер на 120 хиляди евро. По думите му през годините тя е превеждала и други средства по сметката.

"От името на своята доверителка съм отправил въпроси към ръководството за финансовото състояние на централата и за начина, по който са били използвани дарените средства", каза адвокатът пред БНР.

По думите му до момента не са получили отговори. Кантарев коментира и двете заседания на Управителния съвет, проведени на 19 ноември, като подчерта, че е участвал единствено в заседанието на вписания в регистрите състав.

Той отрече да е вземал страна в спора за управлението на федерацията, като заяви, че е гласувал в интерес на Ния Темиз и на централата.

Адвокатът изрази съмнения относно прозрачността на предстоящия изборен процес и заяви, че има въпроси за броя на клубовете и комисиите, както и за начина, по който ще бъде формирано новото ръководство. Той потвърди, че възнамерява да представлява Ния Темиз и на Общото събрание на Българската федерация по таекуондо, насрочено за 19 декември. Кандидат за нов президент е сина на Слави Бинев - Калоян.

Слави Бинев бе застрелян на 24 октомври в дома си в столичния квартал "Павлова" след спор Еюп Темиз, като се предполага, че в неговата основа е съпругата му. Малко след убийството Темиз бе арестуван.