"Един кмет, когато е избран от хората, те са тези, които би трябвало да го махнат, а не с процедурни хватки, които илюстрират пак проблемите в нашата система".

Това каза по БНТ депутатът и бивш премиер Николай Денков по повод случая с кмета на Варна Благомир Коцев.

По думите му във Варна строителството в определени зони е свързано с ареста на кмета и недоволство срещу неизпълнени поръчки. Според него гражданите сами трябва да преценяват кои управници да бъдат подменяни.

Денков коментира и изборът на членове за Висшия съдебен съвет, като критикува действащата правосъдна система. Според него има необходимост от реформи и нужда да се гарантира на справедливост. "България няма справедливост. Няма справедливост от много години, защото не работи правосъдната система за справедливост", каза Денков.

Той говори и за промените в позициите на „Продължаваме промяната" по ключови теми, включително подкрепата за Украйна и бюджетната политика. По думите му правителството довчера не е искало да подкрепим на Украйна и е било много твърдо в тази позиция. "Днеска казва „Добре, ние се съгласихме да подкрепяме, обаче ще дадем само за невоенни цели"... В крайна сметка това е общият бюджет", каза Денков.