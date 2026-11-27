"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Майка и дъщеря са блъснати на пешеходна пътека във Велико Търново тази вечер, като жената е с опасност за живота. Тя е с черепно-мозъчна травма и мозъчен кръвоизлив.

Инцидентът е станал на улица „Козлуджа", в района на бизнес центъра в града.

По първоначална информация лек автомобил е блъснал на пешеходна пътека майка и дъщеря на 53 и 17 години.

Майката е настанена за лечение във Великотърновската болница с опасност за живота. Дъщерята е прегледана и освободена за домашно лечение.

На мястото на инцидента има екипи на „Пътна полиция", извършва се оглед.

В момента във Велико Търново вали дъжд, а пътната настилка е мокра. Водачът е проверен за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Започнато е досъдебно производство.