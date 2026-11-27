Майка и дъщеря са блъснати на пешеходна пътека във Велико Търново тази вечер, като жената е с опасност за живота. Тя е с черепно-мозъчна травма и мозъчен кръвоизлив.
Инцидентът е станал на улица „Козлуджа", в района на бизнес центъра в града.
По първоначална информация лек автомобил е блъснал на пешеходна пътека майка и дъщеря на 53 и 17 години.
Майката е настанена за лечение във Великотърновската болница с опасност за живота. Дъщерята е прегледана и освободена за домашно лечение.
На мястото на инцидента има екипи на „Пътна полиция", извършва се оглед.
В момента във Велико Търново вали дъжд, а пътната настилка е мокра. Водачът е проверен за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Започнато е досъдебно производство.