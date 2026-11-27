Софийският районен съд пусна под домашен арест един от двамата 19-годишни, обвинени за блудство с 16-годишна от компанията на Хелоун. Другият остава в ареста.

Момичето е различно от пострадалото в нощта на купона в "Люлин", но също е присъствала на празненството и е част от същата компания.

Заседанието на съда протече при закрити врата. Съдът се съобрази с мотивите на прокуратурата, че по отношение на двамата обвиняеми има достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение, че са извършили това, за което са обвинени.

Като доказателства по делото има видеозаписи и свидетелски разпити, каза пред медиите след заседанието прокурорът по делото Георги Коджаниколов, съобщи БТА. Той уточни, че разследването по случая продължава.

Заседанието беше прекъснато, тъй като на един от двамата обвиняеми му прилоша. Медицински екип дойде на място и му оказа помощ. Той е пуснатият под домашен арест. Съдът е взел предвид медицинското му състояние.

Наложената мярка е прекомерна. Той няма съпричастност към деянието на Хелоуин. Той е бил на партито и благодарение на това е предотвратил по-тежки последици за потърпевшата. Може да понесе вина само за това, че е произвел изстрел с газов пистолет, каза пред медиите след заседанието адвокатът на момчето, което е оставено за постоянно в ареста, Тодор Тодоров. Според показанията групата си е правила шега с пистолета, несъзнавайки обществената опасност, коментира той. Адвокатът допълни, че част от видеата са правени с телефона на момчето, но не от самия него. Тодоров заяви и че ще обжалва наложената мярка.

Софийската районна прокуратура обвини 19-годишен младеж за създаване на порнографски материали и хулигански действия във връзка със същия случай.

В апартамента в нощта на случилото се е имало празненство, на което са присъствали над 10 души – момчета и момичета. Вдигал се е шум и съсед е подал сигнал до Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). На място е изпратен патрул, който е установил, че пострадалата също се намира в неадекватно състояние. В апартамента в този момент е пребивавало едно пълнолетно лице, чиято самоличност е била установена. От страна на полицията е отправено предупреждение за спазване на обществения ред и ненарушаване на тишината, след което органите на МВР са напуснали адреса, каза на брифинг говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов.

Разпоредена е проверка на действията на патрула, отзовал се на първия сигнал, свързан със случая с блудство над непълнолетно момиче. Това каза преди дни пред журналисти директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков. По думите му първоначалният сигнал е бил за силен шум. Проверява се дали служителите са изпълнили служебните си задължения в пълнота, дали са ги неглижирали, или някой от тях не ги е изпълнил, посочи Пелтеков. Той добави, че общо задържаните по случая вече са четирима – трима непълнолетни и един пълнолетен.

За да влезе полицията в жилище през нощта, трябва да има ясни данни, че там се извършва тежко престъпление. Такива данни към момента не са събрани. Проверяваме защо не са реагирали по-рано, каза на следващия ден министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Вчера Софийският градски съд потвърди постоянния арест на тримата малолетни, обвинени в блудство с 15-годишно момиче.