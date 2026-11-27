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Столичната полиция задържа 21-годишен мъж за убийството на баща си на "Шипченски проход" в София. Тялото на 48-годишния мъж беше открито тази сутрин.

Задържаният е син на жертвата, потвърдиха от СДВР пред NOVA. 21-годишният мъж е арестуван малко преди 22:00 ч. на метростанция „Лъвов мост".

Според данни от разследването най-вероятната причина за престъплението са неуредени сметки.

Сигнал за открито тяло беше подаден около 06:00 ч. сутринта. По първоначална информация 48-годишният мъж е бил с прободни рани, вероятно нанесени с нож. Тялото е намерено в близост до Първо районно управление и голям търговски център.

Пристигналият на място екип на Спешна помощ е констатирал смъртта му. Първоначално разследващите работеха по версията за престъпление от битов характер.