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Общо 61 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". При пожарите е пострадал един човек.

Пожарните екипи са реагирали на 108 сигнала за произшествия, пише БТА

С материални щети са 20 от възникналите пожари, шест от които - в жилищни сгради. Без материални щети са 41 пожара.

Извършени са 43 спасителни дейности и помощни операции, 13 от които - при катастрофи с транспортни средства.

Лъжливите повиквания са били четири.