Не мога да оценя решението на съда, за общинския съвет е добро. Това заяви по Би Ти Ви шефът на Общинския съвет във Варна Христо Димитров по повод решението на административния съд в града кметът Благомир Коцев да остане на поста си, докато се развие съдебният казус по неговото отстраняване.

При обстановката, която се създаде, щеше да бъде трудно да намерим човек, който да застане на този горещ стол, каза още Димитров. Той е от формацията "Алтернатива на гражданите".

"Няма как да знам каква е причината ОИК да вземе това решение. Но какво значи овладяване. Кой ще овладее град, пълен с боклуци, който няма договори за зимно поддържане. Град, който няма договори за поддръжка на инфраструктурата. Кой ще иска да овладее този град?", попита Димитров.

"Такова чудо ТИМ аз не знам, има хора, които работят в "Химимпорт", в "Холдинг - Варна", тези хора са част от нас, в групата си поставяме въпроси, разсъждаваме за доброто на града. Всички хора в тази група искат да споделят идеи за доброто на Варна", обясни още Димитров.

"Целта на "Алтернатива на гражданите" е, че не можем да стоим безучастни, когато Варна е на последната редица. Няма магистрали, няма достъп до нас, ние сме на 500 км от София, на 6 часа път", добяв още той.

Той пътвърди казаното от Марин Митев пред БНР, че преди балотажа на кметските избори е имало среща на вилата на Димитров. Тя била, за да дадат от "Алтернативата" подкрепа за Благомир Коцев. Дали 100% подкрепа.

"Очаквахме да има почистени тротоари, а не те да се покрити с листа", добяви още Димитров.

По повод на тунела под Морската градина обясни, че крайморската алея е за гражданите на Варна. "Кой каза, че ще има автомобили, алеята трябва да е стопроцента пешеходна, но там ще има заведения, те трябва да се снабдяват, ще има и отпадъци, трябва някой да ги извозва, трябва да влезе и линейка, и пожарна. Тунелът е да не се нарушава зелената цялост на алеята, но етикетът вече е сложен", обясни шефът на Общинския съвет.