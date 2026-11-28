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Експерти от Главна дирекция „Национална полиция" обучаваха служители на ОДМВР – Монтана как да разпознават домашното насилие.

На срещата бе обсъдено прилагането на новите методики, по-добрата координация между институциите и дигитализацията при обработката на сигнали – стъпка, която ще намали административната тежест и ще подобри действията на полицаите на терен.

Какво показва статистиката за област Монтана за първите девет месеца на 2026 г.

518 сигнала са подадени на тел. 112, като полицейски екипи са посетили на място над 90% от тях (над средното за страната – 85%).

73 заповеди за защита са контролирани от служителите на дирекцията от началото на годината.

Най-натоварени са районните управления в Монтана и Лом, а пикът на сигналите е през юни и юли.

Преобладава психическото насилие (65%), следвано от физическото (34%), докато икономическото все още остава трудно разпознаваемо.

В 92% от случаите извършителите са мъже. Сред пострадалите най-много са жените (77%), следвани от децата (15%) и мъжете (8%).

Обученията на терен са част от последователните мерки на МВР за по-ефективна превенция и навременна защита на пострадалите от домашно насилие.

Полицаите призовават хората, които са жертва или свидетел на домашно насилие, да не мълчет. Да потърсят помощ на тел. 112 или на Националната телефонна линия за пострадали от насилие – 0800 1 8676.