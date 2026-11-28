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Община Пазарджик е в готовност за посрещане на зимния сезон, увери кметът Петър Куленски. Той подчерта, че е създадена необходимата организация за своевременно снегопочистване, предотвратяване на заледяванията и осигуряване на безопасни условия за придвижване на територията на общината.

Разработеният оперативен план обхваща близо 141 км общински пътища извън града, уличната мрежа на Пазарджик, участъците от републиканската пътна мрежа в границите на града и централната пешеходна зона.

За зимното поддържане на общинската пътна мрежа са предвидени: 8 снегопочистващи машини, 7 машини за опесъчаване и по 2 допълнителни специализирани автомобила за снегопочистване и химическа обработка на участъците от републиканската пътна мрежа в града.

В готовност да излязат са и служители и машини на ОП "Чистота", които да почистят централна градска част, алеите в парковете, тротоари и спирки на градския транспорт.

За предотвратяване на заледяванията ще се използват пясъко-солеви смеси, техническа сол, калциев хлорид на територията на града и надлезите и други противообледенителни препарати в зависимост от температурите и метеорологичните условия.

Приоритетно ще бъдат обработвани основните пътни артерии, маршрутите на градския транспорт, мостовете и надлезите, както и улиците, осигуряващи достъп до болници, училища и други обществени обекти.

Осигурена е организация за денонощно диспечерско дежурство и постоянна координация между звената на Община Пазарджик, фирмата изпълнител и КАТ.

Ще осъществяваме текущ контрол на терен върху движението на техниката, своевременността и качеството на снегопочистването, коментира Куленски и допълни, че ангажимент на общинското ръководство е да осигури максимално безопасни условия за придвижване и да се гарантира проходимостта на основните пътни направления и достъпа до населените места в общината.

От общината призоваха всички шофьори да подготвят автомобилите си за зимните условия и да бъдат отговорни и внимателни на пътя.