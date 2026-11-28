Кметът на Варна Благомир Коцев, който не връща "жестове", прекара 142 дни в ареста. Сега пък е отстранен отново незаконно. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ кметът на Благоевград Методи Байкушев, който е и член на изпълнителния съвет на ПП.

"Ефектът е само един и той е загуба за варненци. Невъзможността един кмет да си изпълнява дейността, всичко това, за което той е избран. Да отдели цялото си време и внимание, всъщност е загуба за всеки един град. Много е важно гражданите да разберат този ефект", посочи той.

"Влизаме в т. нар. изборна година. Всички местни политици и играчи в общините вече се готвят. Тоест, говорим, че ние сме в някакъв смисъл в кампания. В България се настани една традиция, особено в провинциалните градове, да се гласува за общински съвет различно от начина, по който се гласува за кмет. И това играе много лоша шега на много места, тъй като всъщност това е една колективна безотговорност", заяви Байкушев.

"У нас общинските съвети са много големи, според мен прекалено, освен че поражда допълнителен разход всъщност води и до това, че има доста голямо размиване на отговорността. И този общински съвет всъщност саботира кмета, без да е ясно кой всъщност седи там. Повечето хора дори не познават общинските съветници. Какво предлагат общинските съвети, когато определени решения, които предлагат кметовете, не се случват. Това е ефектът и във Варна", посочи той.

"Варненци трябва да знаят, че на следващите избори съставът на общинския съвет ще бъде ключов за тях", каза кметът на Благоевград.

Относно това, че ПП няма да са в коалиция с ДБ на местните избори, Байкушев коментира:

"Асен Василев много ясно го обясни. Когато двете политически сили се явяват поотделно, те всъщност печелят доста по-сериозна подкрепа и това го показват включително и социологическите проучвания. Моето разбиране е, че това ще подейства мотивиращо на всяка от политическите сили да си доразвие структурите".

"Мисля, че беше очаквано от по-голямата част от избирателите на коалицията. Има някои принципни различия по отношение на икономическата политика. Ние сме много по-ориентирани в центъра, докато ДБ се цели по-скоро в десните политики. И това влияе доста и на профила на избирателите", добави той.

"Аз не мисля, че по никакъв начин затваряме избирателите. Напротив, отваряме възможности да привлечем допълнителни, които биха се припознали в една или друга политика. Решението на изпълнителния съвет е да не правим коалиция на национално ниво, но разбира се на местно ниво навсякъде ще се търсят възможни партньорства", заяви Байкушев.