Заснежен е пътят Троян – Кърнаре, а шофьори призовават да се кара внимателно и да се спазва дистанция, тъй като покривката не е голяма и засега няма машини, които да ринат.

Прогнозите, че по високите места ще вали сняг, се сбъднаха. Проходът Беклемето обичайно през зимата е затворен, засега все още коли преминават, тъй като е удобна и лесна връзка между Северна и Южна България.

Водачи обаче се притесняват от коне, които сноват по заснеженото шосе. "Няма ли кой да ги прибере, или чакаме да стане най–лошото", пита Виолета Геновска.

Други шофьори допълват, че когато са минавали, винаги животните са там. А често има мъгла и може да стане инцидент. Коне се разхождат по шосето през прохода Беклемето, а водачи се оплакват, че често в мъглата не се виждат. Снимка: Благой Маринов