Вече многократно съм казвал пред медиите, че съм разговарял с Даниел Славов и Марин Митев защото в разговорите ми с общински съветници от „Български глас" и „Алтернативата" самите те ми посочваха съответно Славов и Митев като хората, които вземат решенията. Това заяви в своя фейсбук публикация кметът на Варна Благомир Коцев.

"Това е моделът, с който се сблъсках като кмет. И колкото и да е трудно, Варна трябва да върви напред", посочи още той.

Поводът за думите му е видео, публикувано в сайта "Афера". На него се вижда как Коцев се среща с Даниел Славов, добил популярност като Дидо Дънката, и Марин Митев в ресторант.

Ето какво още казва кметът на Варна в поста си:

Срещата от записа, който излезе днес в медиите, е от декември 2024 г. Тя беше по молба на един от собствениците на фирмата за сметопочистване. Всички във Варна сме недоволни от услугата. Затова поисках от него повече метачи, по-често сметоизвозване и повече машини на терен.

От своя страна собственикът на фирмата поиска анекс към договора, а Митев и Славов бяха поканени от него, за да потвърдят, че ще подкрепят такова решение в Общинския съвет. В крайна сметка отказах да анексирам договора на фирмата, защото исканата промяна се оказа в разрез със закона.

Срещата се проведе в 16 часа в работен ден, в ресторанта на семейството ми. Казвам публично кой беше там, какво поисках и какво отказах. А сега хората, които водят тази война срещу свободните хора на Варна, представят тази среща като компромат срещу мен.

Ще продължа да изисквам от всеки изпълнител услугата, за която Варна плаща. И когато от мен поискат решение в ущърб на града, отговорът ми ще бъде същият.