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Омбудсманът Велислава Делчева сезира Окръжната прокуратура в Плевен във връзка с данни за физическо и психическо насилие над непълнолетни деца, настанени във Възпитателното училище-интернат (ВУИ) „Христо Ботев" в село Подем.

На 25 ноември 2026 г. екип на омбудсмана, в качеството му на Национален превантивен механизъм (НПМ), извърши внезапна проверка в интерната. При нея бяха установени изключително тревожни данни за упражнявано насилие над деца.

За констатациите от проверката Велислава Делчева е информирала и министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, тъй като възпитателното училище-интернат е част от системата на Министерството на образованието и науката.

Омбудсманът настоява пострадалите деца да бъдат незабавно изведени от интерната и настанени в кризисен център или в Дома за временно настаняване на малолетни и непълнолетни към МВР в Горна Оряховица. Целта е да бъдат гарантирани тяхната сигурност и защитата им от последващо насилие.

В резултат на сигнала на омбудсмана на 27 ноември 2026 г. Районната прокуратура в Плевен е образувала досъдебно производство за престъпление по чл. 187, ал. 1 от Наказателния кодекс – изтезаване на непълнолетно лице, намиращо се под грижите или възпитанието на другиго.

В рамките на разследването са разпитани свидетели, извършен е оглед на местопроизшествието и са иззети предмети, свързани с разследването. Освидетелствани са децата, станали жертва на насилие, и са назначени медицински експертизи.