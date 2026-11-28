Жители на община Генерал Тошево препълниха голямата залата на кметството. Преди това около 70 трактора прекосиха града и паркираха пред общината с развети национални знамена под звуците на хлопки. На входа на залата ги посрещаше момиче в народна носия с противогаз. Влизащите хора бяха категорични, че няма да допуснат добив на газ в плодородните си земи.

Притесняваха се и от евентуално отравяне на подпочвените води. Представителите на регионалната газова комания, която иска да добива газ в 4 участъка в община Генерал Тошево не желаеха предварителен разговор.

Консултатът им адвокат Минчо Спасов заяви, че след общественото обсъждане в събота, което е последното, се очаква решението на РИОСВ - Варна.

"Хората в общината, земеделци и граждани, са твърдо против добива на газ. Градусът на напрежението се покачва", заяви кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров.

"Цялата преписка с решенията и протоколите от обсъжданията отива в РИОСВ - Варна. След решението ѝ следва заседание на експертен екологичен съвет, помощен орган към директора на РИОСВ. След това се взема окончателното решение, което може да се обжалва в съда от всяка заинтересована страна. През 2018 г. решението на РИОСВ - Варна за инвестиционното намерение на компанията беше отрицателно. Фирмата обжалва пред Административния съд във Варна, после и във Върховния административен съд и беше разпоредено докладите от общественото обсъждане да се върнат обратно в РИОСВ - Варна за евентуално преразглеждане", добави кметът.