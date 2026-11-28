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Община Царево предупреждава за опасни метеорологични условия през почивните дни. За днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е обявил оранжев код за района заради очакван бурен вятър с пориви до 115 км/ч и значителни валежи.

На 29 ноември по Черноморието се очаква силен североизточен вятър, а за Ахтопол прогнозата включва дъжд и сняг.

Очаква се и силно морско вълнение, като височината на вълните може да достигне около 4 метра в районите на Царево, Ахтопол и Синеморец. В понеделник сутрин прогнозата е за вълни с височина между 3 и 3,60 метра.

От местната власт призовават жителите и гостите на района да бъдат особено внимателни и да избягват престоя в близост до морето, реките и деретата.

Предупреждение за опасни метеорологични условия има и в Приморско. Заради очакваното силно морско вълнение временно е преустановено електрозахранването на осветителните съоръжения по крайбрежната алея.

Мярката е предприета заради опасността от заливане с морска вода и възникване на електрически аварии, пише БТА.

Осветлението ще бъде възстановено след нормализиране на метеорологичната обстановка, съобщиха от общинската администрация.