Капацитетът на ремонтните бригади на „Топлофикация София" трябва да бъде значително увеличен, а сроковете за извършване на ремонтните дейности да се спазват и дори да бъдат съкратени. За това настоява кметът на столичния район „Изгрев" Делян Георгиев в публикация във Фейсбук.

Той припомня, че част от жителите на района продължават да са без парно и топла вода заради подмяната на магистралните топлопроводи и сградните отклонения в столичните квартали.

„Въпреки че ремонтните дейности при нас напредват с прилични темпове, за разлика от други райони, и вече над 60% от засегнатите абонати имат отопление, проблемът все още стои на дневен ред", пише Георгиев.

По думите му ситуацията започва да излиза извън рамките на нормалното, което го принуждава отново да използва всички възможни средства, включително публичен натиск, за да повлияе на процесите.

Като жител на район „Изгрев" той заявява подкрепата си за исканията и протестните действия на своите съкварталци и на всички софиянци, които са принудени да стоят на студено при външни температури, близки до нулата.

„Разбирам отлично недоволството им, защото и аз живея в нашия град и район, а моето семейство също остана без топла вода и отопление близо три месеца", отбелязва районният кмет.

Георгиев призовава Столичната община да се намеси по-категорично и да предприеме необходимите действия. Той отправя критики към управлението на „Топлофикация София", като поставя въпроса кой ще понесе отговорността за създалата се ситуация и дали потребителите ще бъдат компенсирани за неудобствата от липсата на отопление в разгара на отоплителния сезон, пише БТА.

Междувременно потребители на „Топлофикация София" блокираха за кратко движението по Орлов мост снощи по време на протест срещу липсата на парно и топла вода. Недоволството е свързано с ремонтите по топлопреносната мрежа, извършвани от дружеството през отоплителния сезон, както и с честите аварии.

95% от топлопреносната мрежа на ТЕЦ „Изток" не е подменяна, откакто е изградена преди 50–60 години, заяви вчера кметът на София Васил Терзиев .

По думите му на терен работят над 15 екипа с тежка механизация, а повече от 200 души участват в отстраняването на авариите. Въпреки това броят на авариите се увеличава всеки ден.