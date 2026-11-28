Търговец от пазара на улица "Младежка" пласира зарзавата с рецепта про боно, на бърза ръка "зариби" мнозина и те хукнаха да я приготвят

"Хайде на карфиола и зелето! За последно, че свършват! Зимата дойде, утре чакаме сняг", подканя търговец клиентите от пазара на улица "Младежка" в Пловдив в дъждовната събота.

И предлага про боно рецепта за бърза, лесна и евтина туршия. "И най–важното – става за ядене веднага", казва Младен. По–възрастни домакини веднага почват да купуват, без да се замислят. Карфиолът върви между 1 – 1,20 евро за кг, зелето – 80 цента, камбите – 2 евро, морковите – 1 евро, връзка кервиз – 50 цента. Снимка: Радко Паунов

"Трябват ви 2 кг зеле, килограм карфиол, 1 кг камби (може и червени чушки), половин кило моркови и връзка кервиз", продължава търговецът. Твърди, че с всички продукти излиза около 5 евро.

Жени се заслушват в рецептата и тутакси преценяват, че ще е хубава и си струва да я направят.

"Нужни са ви общо 5 кг зеленчук, може по ваше желание да си разпределите кое искате да е повече – зелето или карфиола. Надробявате го на розички, зелето – на ивици, камбите – на ленти, морковите – на колелца, нарязвате и кервиза. Слагате в голям съд всичко това, сипвате половин чаена чаша едра сол, чаша и половина оцет, една чаша и четвърт захар и към всичко това 4 чаени чаши и половина вода. Намачквате хубаво зарзавата, слагате го в кофа и след два часа почвате да ядете. За разкош може да му сложите преди консумация и малко олио в чинията", почти рецитира търговецът. Жена избира зарзават за лесната и бърза туршия. Снимка: Радко Паунов

Мъж подканя съпругата си да я направи. Тя леко се цупи, но търговецът Младен успява да го "зариби". "Ако знаеш, приятел, тази туршия колко ракия пие", агитира той и съпругът буквално нарежда на жена си да я приготви.

Всъщност тази рецепта не е неизвестна. Жени от Пловдивско я приготвят от години. По думите им направата отнема не повече от час. Хубавото е, че не изисква заваряване на маринатата. Не е нужно също така да се осолява и озахарява зеленчукът и да се чака 12 часа, както е при царската туршия.

"Няма такова нещо! – намесва се Младен. – Всичко се прави на мига и само след няколко часа е годна за консумация".

Без да се колебаят, клиенти грабват зелки, карфиол и поемат към къщи да я приготвят. За да се съхрани по-дълго тази туршия, може да се сложи лъжица натриев бензоат. Но това е по желание, защото няма кой да чака толкова време да я консумира - изяжда се за седмица, най-много две. Не повече от час отнема приготвянето на бързата, лесна и вкусна туршия на Младен, която изглежда по този начин. Снимка: Радко Паунов

"Сега времето е студено, слагате я на терасата и ще издържи дори и повече от 20 дни", твърди продавачът. Казва, че може да се сложи в буркани и да се държи в хладилника.