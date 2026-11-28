Граждани се събраха на протест пред сградата на президентството в София в подкрепа на саудитския дисидент Абдулрахман Ал-Халиди. Те настояват за защита на живота и свободата му, както и за предоставяне на право на убежище в България. На място има засилено полицейско присъствие.

Организаторите посочват, че на 24 ноември 2026 г. Върховният административен съд (ВАС) е постановил окончателно решение, с което е отказал международна закрила на саудитския политически дисидент. Според тях случаят повдига сериозни въпроси относно действията на ДАНС, както и произхода и достоверността на информацията, използвана срещу него.

„Организираме протеста в подкрепа на Абдулрахман Ал-Халиди, който е журналист, дисидент и наш приятел", заяви един от организаторите Георги Спасов.

По думите му Ал-Халиди е избягал в България, тъй като в Турция е имало риск за живота му. Намерението му е било да потърси убежище в страната, разчитайки на адекватно отношение в рамките на Европейския съюз, посочи Спасов.

„Той беше задържан в продължение на пет години напълно незаконно в Бусманци и в други центрове за задържане", заяви организаторът. Той допълни, че Ал-Халиди е бил освободен, но след окончателния отказ за предоставяне на международна закрила отново е изправен пред опасност от депортиране в Саудитска Арабия.

Георги Спасов призова президента Илияна Йотова да издаде указ за предоставяне на убежище на Ал-Халиди. По думите му дисидентът получава подкрепа от международни правозащитни организации.

Освен защита от депортиране в Саудитска Арабия, протестиращите настояват за независима проверка на действията на ДАНС и прозрачност относно контактите на българските институции със саудитските власти.

Сред останалите им искания са независимо разследване на съмненията за транснационална репресия, гаранции за независимостта на българските институции от влиянието на чужди авторитарни режими, институционална и политическа отчетност, както и спазване на международните задължения на България, пише БТА.

Абдулрахман Ал-Халиди е задържан през ноември 2021 г., след като влиза в България. Впоследствие е настанен в Специалния дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) в столичния квартал „Бусманци". Преди пристигането си у нас той е пребивавал седем години със семейството си в Република Турция.

Първоначално Агенцията за бежанците в България отказва молбата му за международна закрила. Впоследствие спорът е отнесен до административния съд, който постановява агенцията да предостави убежище на мъжа. Решението е обжалвано пред Върховния административен съд, който на 24 ноември 2026 г. се произнася окончателно с отказ за международна закрила.