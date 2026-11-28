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21-годишен мъж бе задържан снощи за убийството на баща си на "Шипченски проход" в София.

След убийството във фейсбук се появиха снимки на младежа с предупреждение, че е опасен. По-късно от полицията казаха, че той е задържаният за престъплението.

От СДВР потвърдиха, че арестуваният е син на жертвата. Той бил задържан малко преди 22 часа на метростанция „Лъвов мост".

Според данни от разследването най-вероятната причина за престъплението са неуредени сметки.

Сигнал за открито тяло беше подаден около 6 часа сутринта. По първоначална информация 48-годишният мъж е бил с прободни рани, вероятно нанесени с нож. Тялото е намерено в близост до Първо районно управление и голям търговски център.

Пристигналият на място екип на Спешна помощ е констатирал смъртта му. Първоначално разследващите работеха по версията за престъпление от битов характер.