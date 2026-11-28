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Общо 23 096 коледни дръвчета са подготвени за продажба от разсадниците на държавните горски и ловни стопанства към Южноцентралното държавно предприятие – Смолян за предстоящите коледни и новогодишни празници.

От тях 8622 елхи са със запазена коренова система, а останалите 14 474 могат да бъдат отсечени по желание на купувачите.

Предлаганите коледни дръвчета са основно от видовете смърч, ела, бял бор, черен бор и дугласка ела.

Цените на елхите със запазена коренова система варират от 3 до 50 евро в зависимост от височината им. Отсечените дръвчета се предлагат на цени между 1,50 и 20 евро, като стойността им също се определя според височината.

Купувачите могат да избират между различни видове и размери коледни дръвчета, включително елхи със запазена коренова система.

Продажбите ще се извършват в 22 горски стопанства към предприятието, чийто обхват включва областите Смолян, Пловдив, Пазарджик и Кърджали.