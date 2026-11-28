Протест на Синдикалната федерация на служителите в МВР. Те настояват в бюджета за 2027 година да бъдат предвидени средства за увеличение на заплатите в министерството.

Според тях липсата на предвидено повишение на фона на продължаващите инфлационни процеси в страната е сигнал за пренебрегване на труда на служители в Министерството на вътрешните работи.

Протестът е организиран от синдикалната организация на служителите и стартира пред сградата на МВР. Униформените настояват в план-сметката за следващата година между първо и второ четене да бъдат чути техните искания и техните заплати да бъдат индексирани така, както предвиждат управляващите да бъдат индексирани възнагражденията и на държавните служители в другите сектори.

"Ние категорично ще бъдем чути, още повече не акцентираме непременно на заплащането, защото това и без това е твърде малко. Отчитаме го и като подигравка, но в момента надделява обидата. Начинът по който ни сочат като виновници за физика на държавата и едва ли не виновници за всички проблеми в държавата, това абсолютно не е приемливо за нас. То продължава вече пета година и ние категорично смятаме, че това трябва да спре, а от днешния ден започваме това спиране", заявява пред БНТ Илия Кузманов от Синдикалната организация на служителите в МВР.

Служителите от МВР след кратък импровизиран митинг през сградата на Вътрешното министерство ще се отправят на шествие по столичните улици, което ще приключи през сградата на Министерския съвет.