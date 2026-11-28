Приключи археологически сезон 2026 година във Видинска област. Заключителна пресконференция, на която бяха обобщени резултатите от проучванията, бе дадена на терена на Антична Бонония на територията на жилищен квартал „Калето“ във Видин, на която присъства заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова. В пресконференцията взеха участие ръководителят на разкопките доц. д-р Здравко Димитров от Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките, проф. д.и.н. Николай Овчаров – изтъкнат български археолог и специалист по Средновековна история, и проф. д-р Константин Дочев – най-добрият български нумизмат, както и директорът на Регионален исторически музей (РИМ) - Видин Христина Кирилова.

„Община Видин е традиционен партньор на тези теренни проучвания, които се провеждат за 11-та поредна година. За финансирането им ежегодно от общинския бюджет се заделят средства, като за настоящата 2026-та те са в размер на 23 000 евро. Това наше сътрудничество ще продължи и занапред. Откритите през годините на проучванията над 10 000 артефакти от Римската епоха и античността до днес, са значими научни открития, но и спомагат за опазването и популяризирането на културно-историческото ни наследство, както в страната, така и в чужбина“, заяви Борисова.

Проф. Николай Овчаров акцентира върху значението на археологическите и нумизматичните находки за уточняването на историческите представи за края на средновековната българска държавност. По думите му откритията подкрепят тезата, че Българската държава не прекратява съществуването си през 1395 г., както се е приемало дълго време, а продължава до 1422 г., което пренаписва историята на Видинското царство.

„От времето на царуването на Константин II Асен, сина на Иван Срацимир, няма открити турски монети в Бдин, т.е. тук не е имало турски гарнизон. Има и документи, които доказва, че европейските владетели са продължили да имат контакти с аристокрацията на Българското царство със столица Видин“, посочи проф. Овчаров.

Проф. Константин Дочев също подчерта историческото значение на Видинското царство и неговата роля в средновековната парична система на Балканите.

„По времето на цар Иван Срацимир Видин става вторият по значимост монетен център на Балканския полуостров. Сечени са над 12 типа медни монети и един тип сребърни монети, които придобиват значение на международни пари“, обясни той.

Ръководителят на археологическите проучвания доц. д-р Здравко Димитров открои три основни резултата от тазгодишния сезон.

„Тази година имаме три много големи, ясни и конкретни резултата. За първи път при редовни разкопки тук достигаме до пласта от I век – до първия етап, в който Бонония се развива като военен лагер в Римската империя. Това е самото начало на историята на Видин.

Второто е, че успяхме най-накрая да проучим цялата тази отсечка от западната крепостна стена от IV век – част от най-голямата крепостна система в България. Стената е дебела 4 метра, а кулите са десетоъгълни, с диаметър над 20 метра.

Третият резултат е, че вече е почти напълно сигурно, че през 1396 г. не приключва историята на Видинското царство, а то продължава да съществува поне до първата четвърт на XV век“, обобщи доц. Димитров.