Увеличение на възнагражденията на преподавателите в държавните висши училища със 7,5%, колкото е планираното увеличение на учителите, е едно от предложенията за промяна в Закона за държавния бюджет преди окончателното му гласуване, което направих заедно с Красимир Вълчев и други колеги от групата на ГЕРБ-СДС в Народното събрание. Това обяви във фейсбук депутатът от ГЕРБ-СДС Йорданка Фандъкова

"Това е наша последователна политика, която е насочена към повишаване мотивацията на учителите и преподавателите и привличането на ученици и студенти с по-високи резултати към тези професии. Добре подготвените и мотивирани специалисти са един от основните фактори за повишаване качеството на образованието.

Заедно с това внесохме и предложение за разработване на нови програми за строителство и реконструкция на детски ясли, градини, училища, спортни площадки и физкултурни салони, както и за ремонт на студентски общежития.

Тези програми няма да се финансират от бюджета за 2027 г., но ще гарантират готовност за реализация през следващата година и ще продължат устойчивата политика за инвестиции в образователна инфраструктура и подобряване условията за децата и младите хора.

Неприемливо е да има отказ от много трудно постигнатия консенсус в продължение на години за повишаване дела за образование от БВП - основен показател, доколко образованието е приоритет за едно правителство.

Моето разбиране винаги е било, че образованието и науката са основата на развитие на страната, за постигане на по-висока конкурентоспособност и икономика с висока добавена стойност.

Фискалната дисциплина и инвестициите в човешкия капитал не са взаимоизключващи се цели!

След като успяхме да защитим образованието като стратегически и бюджетен приоритет от 2017 г. насам, редица правителства продължаваха тази политика на постоянно увеличаване дела на образованието като процент от БВП до 2026 г., когато той спадна до 4,3%, а в предложението за 2027 г. тази негативна тенденция продължава.

Недопустим е отказът от подкрепа на системата, която гарантира развитие и бъдеще!

Надявам се нашите предложения да бъдат приети и да се върнем към защита на образованието като стратегически национален приоритет!", заявява още Фандъкова.