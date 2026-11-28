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Проходът "Петрохан" е проходим при зимни условия, като пет специализирани машини почистват и опесъчават пътното платно. Това съобщиха от Областното пътно управление в Монтана.

Снеговалежът в района е започнал още сутринта, а температурата е минус 2 градуса. Снежната покривка е между 5 и 10 сантиметра. В почистването и обработването на пътя участват четири снегорина и един товарач.

От пътното управление призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и със скорост, съобразена с пътните условия. Водачите трябва да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, пише БТА.

Заради предупрежденията за значителни валежи в части от страната Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР също отправи препоръка пътуванията да се предприемат само при крайна необходимост. Оттам съветват автомобилите да бъдат заредени с достатъчно гориво, а шофьорите да използват основно главните пътища.

Междувременно от 11:00 ч. е ограничено движението на тежкотоварни автомобили с тегло над 12 тона през Троянския проход заради обилен снеговалеж.